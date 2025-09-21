Recours AADL 3 : Belaribi annonce des solutions pour débloquer les dossiers

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a dévoilé une série de mesures destinées à accompagner les souscripteurs du programme AADL 3 confrontés à des blocages techniques ou administratifs.

Le ministre Mohamed Tarek Belaribi a présenté ces dispositions dans une réponse officielle au député Mohamed Ben Chérif Menouar.

Elles concernent notamment les erreurs de wilaya lors de l’inscription, les situations familiales complexes, les difficultés liées au numéro d’identification nationale, ou encore les justificatifs de revenus.

Pour faciliter les démarches, un numéro vert (3040) ouvert jour et nuit et des équipes techniques mobilisées en continu assurent désormais un suivi direct des usagers. Voici les solutions apportées en fonction de chaque situation.

Mise en place d’un dispositif d’assistance renforcé

Le ministère a renforcé l’accompagnement des souscripteurs à travers la ligne verte de l’AADL, opérationnelle 24h/24 et 7j/7. Des techniciens et conseillers spécialisés guident les inscrits dans la réactivation de leurs comptes et le téléchargement des documents exigés sur la plateforme numérique. Cette organisation vise à répondre rapidement aux blocages signalés et à éviter aux citoyens des déplacements inutiles.

Correction des erreurs d’inscription au programme AADL 3

Les souscripteurs ayant choisi par erreur une mauvaise wilaya lors de leur inscription initiale peuvent désormais réactiver leur compte et déposer à nouveau les documents requis. Une commission spécialisée examinera leurs dossiers selon les règles en vigueur de la formule location-vente.

Prise en compte des situations familiales pour l’AADL

Pour les personnes engagées dans une procédure de divorce ou un litige juridique au moment de l’inscription, le ministère précise que les documents doivent refléter la situation familiale en vigueur à cette date. Considérée comme référence légale.

Solutions techniques pour les identifiants et l’état civil

La plateforme numérique a été mise à jour afin de prendre en charge les cas liés au numéro d’identification nationale ou aux actes de naissance. Un lien spécifique permet désormais aux usagers concernés de régulariser leur compte. Ainsi que de finaliser le dépôt de leurs pièces justificatives.

Revenus non réguliers et congés maternité

Les souscripteurs percevant des revenus variables, comme les primes du Sud ou les indemnités saisonnières, verront leurs dossiers examinés au cas par cas. La commission s’appuiera sur les documents transmis en ligne. Ainsi que sur les informations communiquées par les employeurs à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

Les inscrits en congé maladie ou maternité doivent déposer leur dernier bulletin de salaire avant arrêt accompagné des justificatifs médicaux. Cette souplesse permet de valider leurs dossiers sans bloquer la procédure.

Avec ces ajustements, le ministère de l’Habitat cherche à lever les obstacles rencontrés par de nombreux souscripteurs AADL 3. L’objectif, rappelé par le ministre Mohamed Tarek Belaribi, est de permettre à chaque inscrit de régulariser sa situation et d’accéder à son logement dans le cadre du programme de location-vente. Sans que des problèmes administratifs ou techniques ne retardent le processus.