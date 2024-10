Record de chaleur en plein automne : 5 villes algériennes parmi les plus chaudes de la planète

Alors que l’automne est censé apporter une certaine fraîcheur, l’Algérie continue de battre des records de chaleur. Selon les dernières données du site spécialisé Eldoradowheather, pas moins de cinq villes algériennes se classent parmi les plus chaudes de la planète au cours des dernières 24 heures.

Un véritable défi pour les habitants du sud, déjà éprouvés par de multiples malheurs ces derniers temps, entre inondations, épidémies de diphtérie et de paludisme.

C’est dans le grand sud algérien que le mercure atteint des sommets vertigineux. Bordj Badji Mokhtar, située au cœur du Sahara, s’est hissée en tête du classement avec une température de 41°C.

Bidon V, In Guezzam et In Azaoua ne sont pas en reste avec respectivement 40,9°C , 40,7°C et 40,1°C. Le sud algérien, connu pour son climat extrême, est une nouvelle fois au cœur de l’actualité.

Villes les plus chaudes au monde : 5 villes algériennes dans le TOP 15

Ces températures caniculaires en plein automne soulèvent de nombreuses questions sur le changement climatique et ses impacts sur la vie quotidienne des populations.

L’Algérie n’est pas la seule nation arabe à connaître de telles chaleurs. Le Koweït, l’Arabie Saoudite et l’Irak sont également représentés dans ce classement mondial.

Ces données confirment une tendance de fond : le réchauffement climatique touche de plein fouet le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Cependant, une lueur d’espoir pointe à l’horizon. Après une semaine de canicule exceptionnelle, les températures semblent enfin vouloir céder du terrain. Selon le dernier bulletin météorologique, un léger rafraîchissement est attendu sur l’ensemble du territoire national.

Face à cette situation, les autorités algériennes sont appelées à renforcer les mesures de prévention et d’adaptation au changement climatique.

La sensibilisation des populations, le développement de systèmes d’alerte précoce et l’investissement dans les infrastructures sont autant de pistes à explorer.