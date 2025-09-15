Reconnaissance faciale, portes intelligentes… L’aéroport d’Alger passe à l’IA

L’aéroport international d’Alger, géré par la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, est sur le point d’entamer une phase de transformation majeure. Mokhtar Mediouni, directeur général de la SGSIA, a annoncé le lancement de nouvelles technologies d’intelligence artificielle (IA) dès décembre prochain.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de plus large de modernisation visant à hisser l’aéroport aux standards des plus grands hubs internationaux.

Lors d’une conférence de presse, Mokhtar Mediouni a annoncé que l’aéroport d’Alger serait équipé de technologies d’intelligence artificielle d’ici la fin de l’année 2025. Ces innovations incluent la reconnaissance faciale, les scanners corporels, les voyages sans contact et les portes intelligentes.

L’aéroport d’Alger mise sur l’IA pour se hisser aux standards des hubs internationaux

Ces innovations visent à fluidifier les flux de passagers et à optimiser l’utilisation des espaces de l’aéroport, comme le hall et les parkings. L’objectif est d’offrir des services de qualité comparable à ceux des grands aéroports internationaux.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des efforts de modernisation de l’aéroport d’Alger, comme en témoigne le récent déploiement des stations de bus intelligentes. Ce projet a coïncidé avec l’organisation de la Foire commerciale intra-africaine, qui s’est tenue du 4 au septembre 2025 à Alger.

Par ailleurs, le directeur général de la SGSIA, Mokhtar Mediouni, a souligné que l’aéroport a joué un rôle clé dans le succès de cet événement en offrant des services de haute qualité aux participants.

L’aéroport d’Alger, un hub africain en devenir

Selon le directeur général de l’aéroport d’Alger, les efforts de modernisation de cette enceinte aéroportuaire démontrent sa capacité à gérer des événements de grande envergure. Cette préparation a été mise à l’épreuve lors de la récente Foire commerciale intra-africaine, qui a suivi de près les périodes de pic du Hadj et de la saison estivale. Malgré cette forte affluence, l’aéroport a su prouver son efficacité.

Grâce à ces nouveaux services, l’aéroport international d’Alger ne se contente plus d’être un simple point de transit. Il aspire à devenir un hub africain de premier plan, servant de pont pour les voyageurs africains vers l’Asie, l’Amérique et l’Europe.

En effet, cette stratégie vise à positionner l’aéroport de Houari Boumediene comme une plateforme moderne et performante, capable de rivaliser avec les grands aéroports internationaux.

