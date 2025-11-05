Récompensée par l’ONU : cette ville algérienne parmi les cinq meilleures au monde en 2025

La capitale algérienne vient d’être distinguée par l’Organisation des Nations Unies pour son engagement dans le développement urbain durable. Lors du prestigieux Shanghai Award, remis à Bogota à l’occasion du Jour mondial des villes, Alger figure désormais parmi les cinq villes les plus avancées dans le domaine de la durabilité urbaine pour l’année 2025.

Cette distinction a été reçue par le président du diwan, M. Abdelrahman Rouabhi. Représentant le Wali d’Alger, M. Mohamed Abdelnour Rabhi.

Cette récompense internationale vient couronner les efforts constants déployés par la wilaya dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de développement durable. Qui vise à transformer Alger en capitale inclusive, moderne et résiliente d’ici 2030. Elle illustre également la portée concrète des projets menés dans plusieurs secteurs clés.

Alger dans le TOP 5 mondial : un modèle de durabilité urbaine en Afrique du Nord

L’ONU a souligné plusieurs axes d’action ayant permis à Alger de se démarquer :

Modernisation de l’infrastructure et gestion environnementale : réhabilitation des espaces urbains, amélioration des services publics et mise en place de politiques écologiques. Transformation écologique et transition énergétique : adoption de solutions innovantes pour réduire l’empreinte carbone et promouvoir les énergies renouvelables. Gestion des risques et des catastrophes naturelles : développement de plans de prévention et de résilience urbaine. Préservation du patrimoine culturel et touristique : valorisation des sites historiques et renforcement de l’attractivité touristique. Innovation et numérique : déploiement de technologies pour faciliter la gestion urbaine et améliorer la qualité de vie des citoyens. Accès au logement décent : réalisation de programmes de logement respectueux de l’environnement et adaptés aux besoins des habitants.

Par ailleurs, cette reconnaissance place Alger sur le même podium que Bogota (Colombie), Médine (Arabie Saoudite), Espoo (Finlande) et Incheon (Corée du Sud), choisies parmi 85 villes issues de 33 pays. Elle illustre une dynamique de transformation globale, mêlant innovation urbaine, responsabilité environnementale et inclusion sociale.

Shanghai Award 2025 : une impulsion pour l’avenir de la capitale algérienne

Le Shanghai Award met en lumière les efforts soutenus des autorités locales pour bâtir une ville capable de conjuguer modernité et durabilité. Alger apparaît ainsi comme un exemple en Afrique du Nord. Capable de répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques de demain.

Enfin, pour la wilaya, cette distinction n’est pas seulement symbolique. Elle valide la vision mise en œuvre et renforce la crédibilité d’Alger sur la scène internationale en matière de développement durable. L’objectif reste de continuer sur la voie d’une capitale moderne, attractive et résiliente, prête à accueillir les enjeux urbains du futur.