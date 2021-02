Réclusion à perpétuité contre l’étudiant Walid Nekkiche

Le procureur de la République près le tribunal de Dar El Beida a requis, aujourd’hui, lundi, une peine de perpétuité contre le jeune étudiant Walid Nekiche, il s’agit de la plus lourde peine requise contre les manifestants et activistes du Hirak.

Le procès de l’étudiant Walid Nekkiche s’est ouvert aujourd’hui lundi au niveau de la session criminelle du tribunal de Dar El Beida d’Alger, après plus d’une année de détention.

Le jeune étudiant a été arrêté le 26 novembre 2019 en marge d’une marche populaire des étudiants dans le cadre des manifestations du mouvement populaire Hirak pour le changement du système, il a été ensuite placé sous mandat de dépôt une semaine plus tard par le tribunal de Bainem (Bab El Oued).

Le militant et activiste infatigable du Hirak Algérien, est accusé d’« appartenance au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie (MAK) », « atteinte à l’unité nationale », « publications visant à porter atteinte à l’intérêt national », « incitation à attroupement armée » et « organisation secrète de correspondances à distance susceptibles de porter atteinte à la défense nationale ».

À noter que plus de 20 avocats sont présents pour défendre l’accusé, les plaidoiries se poursuivent actuellement au niveau du tribunal de Dar El Beida.

Nekkiche est accusé d’ »appartenance au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) »

Les accusations formulées à l’encontre Walid Nekiche ont suscité de nombreuses réactions, notamment de la famille, des amis de l’activiste et des internautes Algériens, ces derniers estiment que le réquisitoire est très sévère, affirmant que Walid Nekkiche, est un jeune très calme, qui a participé aux marches du mouvement populaire Hirak comme des milliers d’autres Algériens, pour une Algérie meilleure.

En effet, quelques jours, avant son arrestation, Walid Nekkiche étudiant à l’institut national supérieur de pêche et de l’aquaculture d’Alger, a posté sur son compte Facebook : “Je suis originaire du village où la majorité de ses jeunes sont des militants du mouvement séparatiste, pour l’indépendance de la Kabylie. Les militants du mouvement MAK sont mes frères et amis, nous n’avons pas les mêmes orientations politiques, mais je respecte leurs opinions”, des phrases qui mettent en avant la maturité politique de l’étudiant de Tizi Ouzou, et son amour pour son pays, loin de toute idée de division, Walid Nekkiche a toujours milité pour l’unité de l’Algérie.

Aujourd’hui, Walikd Nekiche risque la perpétuité, en attendant le verdict final.