Recherchées par Interpol, plusieurs voitures de luxe saisies lors du démantèlement d’un réseau

La semaine dernière, le service central de lutte contre la criminalité organisée en Algérie a réalisé un gros coup de filet. Dans une opération majeure de démantèlement d’un groupe criminel, les agents ont réussi à mettre hors d’état de nuire 8 individus.

Cette bande était active dans le trafic de véhicules en provenance de pays étrangers, et leur arrestation a permis la récupération d’une dizaine de voitures de luxe, dont certaines étaient recherchées à l’internationale.

16 véhicules, dont certains recherchés par Interpol, retrouvés

Grâce au travail des enquêteurs du service central, les 8 suspects ont pu être identifiés et arrêtés dans différentes wilayas d’Algérie, notamment à Alger, Tizi Ouzou et Sétif.

En plus des arrestations, les forces de l’ordre ont également saisi de fausses bases de données et une somme considérable de 438 millions de centimes en possession des suspects.

16 véhicules de marques et motorisation différentes ont pu être retrouvés grâce à l’enquête. Certains d’entre eux faisaient l’objet d’un avis de recherche d’Interpol.

Les individus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la Cour de Bir Mourad Raïs jeudi dernier. Plusieurs chargent pèsent contre eux, ils sont spécifiquement accusés d’avoir formé une association de malfaiteurs dans le but de préparer et de commettre des délits, de faux et usage de faux, de trafic international de véhicules, ainsi que de manipulation des systèmes automatisés et de blanchiment d’argent.

Des véhicules « modifiés » sur le sol algérien

Les suspects en question sont par ailleurs soupçonnés d’avoir modifié les spécifications techniques et légales des véhicules pour les faire circuler avec des caractéristiques non conformes, et d’avoir abusé de leur fonction pour obtenir indûment des avantages.

Grâce à leur collaboration avec Interpol, les forces de l’ordre algériennes ont réussi à mettre à jour un complot d’ordre international. Un coup de filet historique qui a permis de mettre hors d’état de nuire un dangereux groupe criminel et récupérer des véhicules potentiellement dangereux en circulation.