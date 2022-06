Recherché par Interpol, un Franco-algérien arrêté à Casablanca

Pour figurer dans la liste des grands barons de la drogue, il faut remplir quelques exigences. Notamment, la capacité de déjouer des forces de polices et des agents douaniers au niveau international. Nourredine .B, connu comme une grosse tête en trafic de drogue, satisfait tous les critères pour être signalé par Interpol.

Cependant ce trafiquant de drogue a été interpellé, le vendredi 3 juin 2022 à Casablanca par les forces de l’ordre au Maroc « pour ses liens avec un réseau criminel de trafic international de drogues »; comme indiqué dans le communiqué de la police marocaine.

Agé de 33 ans, ce Franco-algérien a déjà fait l’objet d’un signalement d’Interpol. La notice rouge de ce dernier a été diffuser en avril 2022 pour repérer Nourredine .B, déjà en fuite. Cette décision intervient dans le cadre des autorités judiciaires Française.

Le prévenu en question est impliqué dans des affaires de trafic de cocaïne et d’héroïne en France, Pays-bas et en Belgique. De même, son est nom est apparus dans plusieurs dossiers notamment dans une opération d’antidrogue à Orléans.

Il cache bien son jeux, il est recherché depuis 2020

Par ailleurs, Norredine .B est également impliqué dans l’importation d’environs 200 Kg au port du Havre, en 2018. Un an plus tard, la sécurité française est parvenu à repérer ses traces dans une autre importation à Grenoble; en agissant depuis le Maghreb vers l’Espagne.

Il cache bien son jeux et toujours dans sa cachette, les marques de ce Franco – Algérien ont été capté près de Lyon en juin 2022. Pour le perdre définitivement de vue.

En effet, et grâce à des faux papiers et des ressources financières importante, le fugitif a l’habitude de vivre discrètement sans être repéré par les capteurs de la justice française. « En période de confinement, c’était encore plus simple pour lui de se cacher »; a confirmé Le Figaro par une déclaration d’une source policière française.

Et ce n’est que le vendredi 3 juin dernier, que les trace de Norredine .B ont réapparu à l’aéroport de Mohammed V de Casablanca. Dans ce sillage, le Maroc devra prendre la décision de le livrer aux autorités françaises dans les jours qui suivent.

Un Franco-algérien complice dans l’affaire de Merah expulsé en Algérie

Dans un autre registre, mais toujours dans celui de la criminalité; Fettah Malki a été expulsé en Algérie, le 3 mai dernier. Il s’agit du complice de Mohammed Merrah dans les attentats de Toulouse en 2012.

En effet, ce franco-algérien a été interpelé en avril 2022 et a reçu une obligation de quitter le territoire français. Cependant, ce n’est qu’après une négociation entre les autorités algérienne et le ministère des affaires étrangère que son extradition a pris effet.

Cependant, ce transfert a été repoussé pour quelques temps . Et ce à cause des restrictions sanitaires et du contexte du covid-19.