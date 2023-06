Recherché par Interpol pour agression, un Franco-Algérien arrêté à Casablanca

Dans le monde, la violence fait plus de 1.6 millions de morts, selon l’organisation mondiale de la Santé. En effet, elle compte parmi les principales causes de décès des personnes âgés entre 15 et 44 ans dans les quatre coins de la planète. La violence peut être la conséquence d’un vécu d’enfance, ou simplement liée à des troubles psychologiques.

Cependant, rien ne justifie une violence faite sur une personne handicapée ou se trouvant dans une situation de faiblesse. Dans ce sillage, un Franco-Algérien a été arrêté pour cette même raison à Casablanca.

Visé par un mandat d’arrêt international, un ressortissant franco-algérien arrêté au Maroc

En effet, un ressortissant franco-algérien, âgé de 38 ans, a été arrêté par la police à Casablanca au Maroc. Et ce, pour des faits de violence grave, mais aussi pour participation à la détention sur une personne soufrant d’un handicap physique et mental.

Le mis en cause a été visé par un mandat d’arrêt international délivré par la justice française. Et ce, pour exécuter une peine de prison prononcée dans son affaire, pour violence et des coups causant de grave blessures à la victime en question.

Par ailleurs, pour les mêmes faits, cette personne qui a pris la fuite suite à sa condamnation, fait également l’objet d’une notice rouge de la part d’Interpol. Ce suspect a été placé en garde à vue, en attendant son extradition.

Ce fait n’est pas le seul enregistré auprès de la communauté algérienne en France. En effet, le comportement de certains membres de la diaspora impacte la réputation des autres. Crimes, vols avec violence et agressions … sont autant de faits commis par des Algériens, mais qui poussent les autorités françaises à se poser des question sur l‘immigration algérienne. D’ailleurs, de nombreuses personnes galèrent pour pouvoir obtenir ou renouveler un titre de séjour leur permettant de rester sur le sol français.

| À LIRE AUSSI :

>> Élan de solidarité pour une famille algérienne menacée d’expulsion de France

>> En France, un Algérien s’introduit dans une école maternelle et agresse un policier