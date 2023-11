Recherché depuis 2015, un Algérien arrêté pour terrorisme en Italie

La police de Milan en Italie a indiqué, jeudi dernier, l’arrestation d’un ressortissant algérien, suspecté d’avoir des liens présumés avec l’État islamique. Selon le communiqué de la police italienne, il s’est avéré que le suspect est sous le coup d’un mandat d’arrêt international.

Les faits remontent au 29 août dernier, le suspect s’est montré agressif en saisissant un couteau et en criant « Allah Akbar », ont annoncé les médias italiens en son sujet.

Âgé de 37 ans, un Algérien accusé de terrorisme coup le coup d’un mandant d’arrêt international

Tout a commencé lors d’un simple contrôle routinier dans la station de métro à Milan. L’individu, âgé de 37 ans, a refusé d’obtempérer suite à la demande de ces policiers de lui fournir des papiers d’identité. Et a bousculé les agents pour tenter de fuir.

Par ailleurs, les policiers en question ont dû demander du renfort pour réussir à arrêter. Selon le communiquer de la police, cette dernière a découvert par la suite qu’il a été recherché par les autorités algériennes pour avoir des liens avec l’organisation d’État islamique. Et ce, depuis 2015.

Dans la suite des événements, le suspect a été écroué, et le ministre de la Justice italienne a autorisé à la Cour d’appel de Milan de procéder à l’extradition de ce terroriste algérien à partir du 22 novembre 2023. Par ailleurs, son mandat d’arrêt international, délivre en 2015, indique que le mis en cause aurait quitté son pays pour aller combattre « l’armée syrienne dans les rangs de l’État islamique ». Et aurait eu des liens avec d’autres membres de l’organisation terroristes. Les autorités italiennes attendent l’accord des autorités algériennes pour procéder à son extradition, indique la presse italienne.

| À LIRE AUSSI :

>> Loi d’immigration France : le Sénat supprime l’aide médicale d’État pour les sans-papiers

>> Immigration France : le Sénat durcit les conditions de régularisation des sans-papiers