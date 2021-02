Réception du vaccin AstraZeneca : Les déclarations de Fourar

Le premier lot, 50.000 doses, du vaccin anglo-suédois Astra Zeneca, est arrivé, aujourd’hui lundi en début d’après-midi à l’aéroport international Houari Boumediene (Alger).

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a affirmé à l’occasion, que le premier lot vaccin britannique « Astra Zeneca » sera transféré à l’Institut Pasteur.

Djamel Fourar, a expliqué que le programme de vaccination se poursuivra, indiquant que l’Algérie avec ce programme sera dans les délais.

Le même responsable, a affirmé que l’acquisition de vaccins est intervenue dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement et du ministère de la Santé, afin de vacciner le plus grand nombre possible de citoyens.

Fourar : « L’Algérie a mis toutes ses capacités pour acquérir le vaccin »

Le porte-parole officiel du comité scientifique chargé du suivi de la pandémie Coronavirus a déclaré que certains pays souffraient grandement de l’épidémie mais n’étaient pas en mesure d’acquérir le vaccin.

Avant d’ajouter, « l’Algérie a mis toutes ses capacités pour acquérir le vaccin, pour éliminer la pandémie de Coronavirus ».

Le porte-parole a ajouté, en marge de l’arrivée de la cargaison britannique de vaccins «Astra Zeneca», qu’il existe d’autres vaccins qui entreront en permanence en Algérie par ses aéroports.

Il convient de rappeler, que premier lot du vaccin AstraZeneca est le second, après le lot du vaccin russe Spoutnik V, commandé dans le cadre de la stratégie de l’Algérie visant à lutter contre l’épidémie de la Covid-19.

À noter que, l’Algérie « ne s’est pas limitée à un seul vaccin » dans le choix du vaccin anti-Covid 19, elle envisage d’importer plusieurs vaccins, de trois laboratoires différents, il s’agit du vaccin russe, le Spoutnik V, du vaccin chinois et du vaccin anglo-suédois d’AstraZeneca.

Le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus s’est plusieurs fois réuni pour choisir un vaccin efficace et sûr pour les citoyens »