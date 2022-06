Rebrab se retire : changement à la tête de Cevital

L’entrepreneur Algérien, Issad Rebrab, PDG du groupe Cevital, 78 ans, a annoncé ce mercredi 22 juin, qu’il quittera officiellement toutes ses fonctions à la tête du groupe Cevital, et ce le 30 juin 2022. Ce dernier passe le flambeau à son fils Malik Rebrab, 51 ans, qui devient donc le nouveau PDG du groupe Cevital.

Issad Rebrab a dit, dans une déclaration adressée à la presse, ce mercredi : « J’ai décidé de laisser toutes mes fonctions et pouvoirs à la tête du groupe Cevital. Je prendrai ma retraite le 30 juin et passerai le flambeau à mon fils Malik Rebrab, qui deviendra le président directeur général de Cevital. »

En parlant de son fils, le nouveau PDG de Cevital, Issad a décalré, que son fils Malik est titulaire de diplômes supérieurs en administration et en finance et qu’il avait déja occupé un poste élevé au sein du groupe Cevital.

Déclaration d’Issad Rebrab

« Après plus de 50 années passées au cœur de la vie économique de notre pays et fort du constat de ce qu’est devenu le Groupe Cevital, je peux affirmer que j’ai vécu cette période avec beaucoup de plaisir et de fierté.

Aujourd’hui, au terme d’un processus de transition entamé à la fin de l’année 2020, j’ai décidé de quitter l’ensemble de mes fonctions et mandats à la tête du Groupe Cevital.

Le 30 juin 2022, je prendrai ma retraite et passerai le flambeau à Malik Rebrab qui deviendra le nouveau Président-Directeur Général (PDG) du Groupe. Diplômé en Management et Finance, il a déjà exercé de hautes fonctions au sein de Cevital qu’il connait parfaitement.

Cette évolution se fera dans la continuité sur les plans opérationnel et stratégique avec l’ensemble de nos collaborateurs et partenaires que je tiens à remercier. J’ai une totale confiance en les équipes qui accompagneront le nouveau PDG.

CEVITAL restera une entreprise citoyenne qui participe au développement de notre pays et continuera à investir pour créer des emplois, de la richesse et contribuer aux exportations hors hydrocarbures. »