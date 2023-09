Rebondissement dans la crise au Niger : Macron annonce le retrait des troupes françaises

NIGER —FRANCE — Les événements se sont accélérés concernant la crise au Niger lors de ces dernières 24 heures. D’abord, le régime militaire au pouvoir au Niger a décidé d’interdire son espace aérien aux « avions français ». Ensuite, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé le retrait des troupes françaises du Niger et le retour à Paris de son ambassadeur à Niamey.

Invité dimanche soir (24 septembre) aux JT de TF1 et de France 2, Emmanuel Macron a ainsi annoncé la fin de la présence militaire française au Niger « d’ici la fin de l’année », ainsi que le retour à Paris « dans les prochaines heures » de l’ambassadeur français à Niamey.

« La France a décidé de ramener son ambassadeur (…) et nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger », a déclaré le président français, indiquant que les 1500 militaires français partiraient « dans les semaines et les mois qui viennent » et que le retrait s’achèvera « d’ici la fin de l’année ».

Une double annonce que le régime militaire au pouvoir depuis le coup d’État du 26 juillet a salué, se réjouissant d’« une nouvelle étape vers la souveraineté ». « C’est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien », indique un communiqué des militaires.

Mon interview au 20h de TF1 et de France 2. https://t.co/wHjopTjekH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2023

En se résignant à retirer ses troupes du Niger, pays qui représentait avant le coup d’État l’un des derniers alliés de Paris au Sahel, la France perd encore plus son influence formelle en Afrique. Car avant cela, elle a déjà été poussée vers la sortie au Mali et au Burkina Faso.

Par ailleurs, le régime militaire a, depuis le samedi 23 septembre, interdit l’espace aérien du Niger aux « avions français (…) dont ceux d’Air France ».