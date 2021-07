Rebond du Covid-19 : quel sort pour les salles des fêtes ?

Le rebond de l’épidémie du Coronavirus en Algérie ne laisse pas l’ensemble des spécialistes indifférents. Depuis quelques jours, ces derniers multiplient les appels à la vigilance et au strict respect des mesures préventives.

Dans leurs différentes interventions, les spécialistes et responsables du secteur sanitaire en Algérie tentent de convaincre la population à s’adonner strictement aux mesures de prévention, et dans les meilleurs des cas, à se faire vacciner. Multipliant les constats, parfois alarmistes, les spécialistes tentent de localiser les responsabilités derrière le rebond soudain et inquiétant de l’épidémie.

Si l’ensemble des constats sont unanimes sur une chose, la nouvelle vague de propagation du coronavirus en Algérie est due au relâchement constaté chez les citoyens, avec notamment l’avènement de la saison estivale caractérisée par les fréquents rassemblements familiaux, amicaux et autres.

Les fêtes de nouveau pointées du doigt

Dans cette optique, le président de la Société algérienne d’immunologie, Pr Kamel Djenouhat, pointe carrément les salles des fêtes. Alors que les propriétaires de ces commerces attendent impatiemment une décision des pouvoirs publics pour une reprise, ne serait-ce que partielle de leur activité, voilà qu’ils sont déjà pointés comme l’un des facteurs de propagation.

Intervenant sur les ondes de la Radio régionale de Sétif, Pr Djenouhat affirme, en effet, que « 60% des femmes admises dans les hôpitaux ont été contaminées lors des fêtes ou des décès », d’où, selon lui, « la nécessité de maintenir la suspension de toute activité dans les salles des fêtes d’autant que cela représente un réel danger ».

L’instauration du pass vaccinal se précise

À ce propos, il convient de noter que les activités des salles des fêtes demeurent toujours interdites depuis mars 2020. Vers le début du mois écoulé, et pour raison d’une accalmie relative de l’épidémie, des membres du Comité scientifique avaient estimé qu’il n’y a pas ce qui empêche la réouverture et la reprise d’activité des salles des fêtes pour cet été. Ceci dit, suite à la situation actuelle, cette décision devra attendre encore.

Dans le même sillage, l’invité de la Radio de Sétif a affirmé que le Comité scientifique s’apprête à exiger un pass vaccinal pour accéder aux lieux publics comme les stades, les cinémas, les théâtres … Une information donnée, hier mardi 6 juillet, par le Directeur général de l’institut national de santé publique INSP, Lyes Rahal.