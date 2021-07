Rebond du Covid-19 : les prévisions inquiétantes du Dr Merabet

L’évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie prend des allures très inquiétantes du point de vue de l’ensemble des spécialistes. Ces derniers redoutent une forte hausse des contaminations d’ici à quelques jours.

Intervenant ce dimanche 11 juillet 2021 sur les ondes de la Radio régionale de Sétif, le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), le DR Lyes Merabet n’a pas caché son inquiétude en affirmant que « la situation épidémiologique est extrêmement inquiétante ».

« Nous n’écartons pas des bilans en milliers de contaminations quotidiennes d’ici à 15 jours, d’autant que ce variant se propage très rapidement comparativement à la souche initiale du virus » a-t-il alerté.

Cependant, l’intervenant affirme « qu’en cas d’une réaction immédiate, on peut maitriser la situation dans deux semaines en y atteignant le pic des contaminations ». Dans le cas contraire, le spécialiste s’attend à la hausse des cas durant les semaines à venir.

À ce propos, il n’a pas caché ses craintes « quant à l’explosion de la situation épidémiologique dans un proche avenir si les citoyens ne s’adonnent pas immédiatement aux mesures de préventions », soulignant que « plusieurs wilayas enregistrent des centaines de contaminations et plusieurs villes connaissent une saturation effrayante ».

« Rendre le vaccin obligatoire indirectement à travers le pass vaccinal »

S’exprimant sur la vaccination, le spécialiste a fait état de « l’existence de certaines pages et comptes douteux sur les réseaux sociaux, dont l’identité scientifique n’est pas connue, qui dénigrent nos spécialistes et remettent en cause l’efficacité des vaccins et ainsi semer le doute parmi les Algériens ».

Dans le même sillage, il affirme que « nous nous dirigeons progressivement à rendre le vaccin obligatoire indirectement à travers l’instauration du pass vaccinal dans les entreprises, les espaces publics et les sociétés de transport aérien et routier ».

En sa qualité de président du SNPSP, Dr Merabet ajoute : « nous demandons officiellement, en tant que syndicat, aux autorités la réactivation des mesures de prévention et l’application des protocoles sanitaires et s’il le faut, revenir aux mesures de confinement afin de casser la chaine de transmission du virus ».