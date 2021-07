Rebond du Covid-19 : le RCD pointe la campagne électorale

La situation sanitaire est critique en Algérie, l’ampleur des contaminations a dépassé toutes les prévisions et fait en sorte que les hôpitaux soient débordés avec une crise de pénurie d’oxygène. Des aspects qui ont alerté sur les dispositions à prendre et les dysfonctionnements à corriger en cas de récidive des pics de contaminations, comme les problèmes d’oxygène, de lits d’hospitalisation et de réanimation.

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a rendu public aujourd’hui un communiqué, dans lequel le Parti a rendu hommage aux victimes de la pandémie, saluant toutefois l’exceptionnel élan de solidarité citoyen pour venir en aide dans la prise en charge multiforme des malades. Un élan hautement salué venu en renfort aux médecins qui se battent pour sauver des vies et aux familles des malades dont beaucoup ont crié leur détresse sur les réseaux sociaux devant la perte des leurs.

Le RCD a soulevé un volet de la crise, celui relatif a l’indisponibilité en quantité suffisante de l’oxygène industriel » affirmant que cette pénurie est « le résultat de l’imprévoyance du gouvernement actuel et le démantèlement du tissu industriel du pays, livré à une mafia politico-financière érigée autour de Bouteflika. »

La campagne électorale est derrière le rebond

Dans le mème contexte le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) considère que la situation dramatique qui prévaut est le produit des regroupements dans les salles lors de la campagne électorale des législatives du 12 juin.

« Le RCD rappelle que ce rebond de la Covid-19 est aussi le résultat des regroupements dans les salles lors de la campagne électorale des législatives du 12 juin« , a écrit le parti, estimant que les leçons n’ont pas été tirées après les 1re et 2e vagues et, de ce fait, les plans nécessaires anticipant sur le retour en force de la Covid n’ont pas été élaborés.

La formation politiqué à rendu hommage à la mobilisation qui bat toujours son plein à travers le territoire national, notamment en ce qui concerne le volet solidarité aussi bien avec le personnel médical et paramédical, qui est à pied d’oeuvre partout, qu’avec les familles aux revenus modestes.

« la solidarité et de la lutte contre la propagation de la pandémie, les initiatives locales d’acquisition de matériel et de confinement plus sévère redonnent espoirs aux populations. Elles contrastent devant les maladresses et parfois le détachement affiché par le pouvoir devant tant de détresse », lit-on dans le communiqué du RCD.