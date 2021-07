Rebond du Covid-19 : Alger dénombre des dizaines de décès par jour  

Depuis la propagation du variant Delta du Coronavirus dans la capitale Alger, classée parmi les wilayas les plus touchées, les victimes se comptent par dizaines. Des sources font état d’une moyenne de 60 à 70 morts par jour.

Si l’on prend en considération le nombre de décès qui surviennent dans les structures sanitaires, s’élevant à une cinquantaine et ceux qui décèdent chez eux à la suite de complications du Covid-19, le constat devient donc alarmant. À elle seule, Alger comptabilise jusqu’à une moyenne de 70 décès par jour.

Interrogé par le quotidien El Watan, Hadj Ali Allali, propriétaire d’une société de pompes funèbres, affirme « n’avoir jamais été aussi sollicité », et que « son petit atelier de fabrication de cercueil travaille sans arrêt ».

L’intervenant, sollicité constamment par les parents des décès et donc au courant de la situation, n’a pas hésité à faire le constat d’une situation sanitaire des plus graves. « Cette tendance à la hausse des contaminations et de décès a commencé à se faire ressentir il y a un peu plus d’un mois », a-t-il précisé.

Au début, témoigne encore l’intervenant, « nous l’avons remarqué à travers une demande sur les ambulances qui augmentait un peu plus chaque jour ». Ensuite, « c’était les commandes de cercueils et sacs mortuaires pour les décès Covid-19 au niveau des hôpitaux ».

Les principaux hôpitaux dénombrent de plus en plus de décès

À ce propos, il affirme que son atelier reçoit des appels à longueur de journée. « Il y a eu des journées où nous avions atteint le nombre de 30 décès pris en charge », a-t-il affirmé. Vue que son atelier fournissait également bouteilles d’oxygène, il a été en mesure de constater la gravité de la situation.

Dans ce sillage, il ajoute « Je n’ai jamais été confronté à une telle crise », faisant état de « comportements de certains citoyens qui se sont emparés de bouteilles d’oxygène qu’ils louent, sous-louent ou revendent à des prix hallucinants. D’autres ont tendance à cacher les bouteilles chez eux de peur de se voir privés de ce produit » a-t-il encore témoigné.

Au niveau des principaux hôpitaux de la capitale, l’on parle également d’une moyenne des décès Covid-19 qui dépasse chaque jour la cinquantaine. Selon le même journal, durant la journée d’hier lundi en début d’après-midi, le nombre de morts enregistre à l’hôpital de Bainem était de 9 et celui constaté au CHU Mustapha Pacha était de 6. Dimanche dernier, le CHU Mustapha avait dénombré 18 cas de décès au virus et 9 autres victimes à Beni Messous.