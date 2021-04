Rebond des cas Covid-19 en Algérie : Les spécialistes s’inquiètent

L’Algérie connaît un début de mois de Ramdan mouvementé, marqué par l’augmentation inquiétante des cas de Covid-19.

Depuis le début du mois de Ramadan, l’Algérie connaît une recrudescence des cas de Covid-19, une hausse des cas d’infections au Coronavirus est constatée ces derniers jours, sur l’ensemble du territoire nationale, le nombre officiel de contaminations frôle les 200 cas par jour, contre moins de 100 cas une semaine avant.

Les médecins, qui payent au prix fort leur combat contre la maladie, sont de plus en plus nombreux à lancer l’alerte, ces derniers appellent à la vigilance et au respect des mesures de préventions.

Mustapha Hamou, directeur de l’hôpital de Doéura à Alger a déclaré à la radio Chaine 3, « Le pays a enregistré une augmentation significative de cas, le nombre de cas positifs a triplé par rapport aux jours précédents ».

Pour sa part, le Dr Halimi, chef de service Covid-19 à l’hôpital Mustapha Pacha fait état de la saturation le service de réanimation depuis la veille du ramadhan, en déclarant « Il y a une recrudescence. Durant cette semaine nous avons eu beaucoup de cas, des sujets âgés, mais aussi jeunes ».

Une nouvelle vague n’est pas écartée

Les spécialistes ont affirmé que » de nouvelles vagues de contamination au coronavirus ne sont pas à écarter », appelant les citoyens à plus de vigilance et interpellant les pouvoirs publics en demandant d’étendre la communication et l’information pour rappeler aux citoyens ces mesures barrières de manière à éviter aux hôpitaux et aux corps de la santé les pics précédemment enregistrés et qui avaient mené à l’épuisement du personnel soignant

Ce rebond des cas de contamination est dû, selon ces derniers, au « relâchement » de la population et au « non-respect » des règles de prévention et de protection.

Dans ce sillage, Le chef de service des maladies infectieuses à l’Établissement hospitalier public (EHP) de Boufarik (W. Blida), Dr Mohamed Yousfi, a lancé un appel à maintenir la situation épidémiologique stable « tant que l’immunité collective n’est pas encore atteinte, grâce à la vaccination d’un grand nombre de citoyens, d’autant que les quantités réceptionnées en Algérie ne permettent pas encore de réaliser cet objectif ».