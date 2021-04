Rebond covid-19 en Algérie : Tebboune donne de nouvelles instructions

Suite à une réunion qui a été présidée aujourd’hui par Abdelmadjid Tebboune, et qui a eu lieu en la présence du premier ministre Abdelaziz Djerad et de plusieurs autres ministres, des nouvelles décisions, relatives à la crise sanitaire que le pays traverse actuellement, ont été prises.

Après avoir écouté la présentation de son premier ministre en ce qui concerne la situation sanitaire relative au nouveau coronavirus en Algérie, Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions dans le but de limiter les contaminations.

Les décisions de Tebboube

Abdelmadjid tebboune, a l’issue de cette réunion, a insisté sur « la nécessité de fournir des statistiques précises de la situation de chaque wilaya… quartier par quartier, et village par village ». Tebboune a également souligné l’importance de « prendre des décisions basées sur des chiffres précis, et d’engager une enquête épidémiologique immédiate en ce qui concerne les formes de mutation du virus en Algérie ».

Tebboune a également appelé à « intensifier les campagnes de sensibilisation et de les lancer à plus grande échelle » mais aussi à « respecter les mesures préventives, après le laxisme qui a été constaté ». Le président a encore souligné l’importance de la sensibilisation qui devrait englober selon lui « tous les espaces et équipements publics, notamment les établissements d’enseignement, les mosquées, les marchés, les commerces et les moyens de transport ». Tebboune a surtout ordonné » plus de sévérité dans l’application de loi contre les violations des mesures sanitaires », et il a également ordonné « d’intensifier la surveillance pour respecter les mesures de précaution ».

En ce qui concerne les frontières, Teboune a décidé de « maintenir la fermeture complète des frontières terrestres, maritimes et aériennes, tout en augmentant le niveau de vigilance au quotidien ». Pour les vaccins et la fréquence de la campagne de vaccination, le communiqué de la présidence qui expose les dernières décisions de Tebboune a indiqué que ce dernier a décidé « d’accélérer le rythme de la vaccination au niveau national et de procéder immédiatement et avec un maximum de rapidité à la mise en œuvre du projet de fabrication du vaccin Spoutnik V ».