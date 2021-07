Rebond covid-19 en Algérie : Oran à bout de souffle

La situation pandémique dans la wilaya d’Oran est plus que jamais alarmante. La recrudescence des cas quotidiens de la covid-19 a impacté directement les admissions au niveau des hôpitaux.

Les mises en garde des spécialistes durant les dernières semaines sont confirmées aujourd’hui par la situation épidémique qui commence à se dégrader avec des chiffres qui ne cessent d’augmenter au fil des jours à travers tout le territoire national.

Dans la wilaya d’Oran, l’hôpital de Hai Nedjma , dédié depuis plus d’un an à la prise en charge exclusive des cas de covid19, affiche complet depuis quelques jours.

Le chargé de communication de la direction locale de la santé et de la population (DSP), a révélé que, » La moyenne des contaminations quotidiennes a grimpé. Elle passe de 35 à 40 cas par jour au cours du mois de juin, à 50 contaminations journalières au cours de ce mois de juillet ».

La situation s’aggrave

Le service de réanimation reçoit plus de malades depuis une dizaine de jours, le même responsable a révélé « Les 240 lits de l’hôpital Nedjma sont complets, le service réanimation, qui compte 14 lits est également saturé, et une vingtaine de lits équipés de ventilation mécanique invasive (VMI), nécessaire pour la prise en charge des détresses respiratoires, sont eux aussi tous pris ».

Le bilan est plus que jamais inquiétant et la pandémie a également rendu flagrant le manque d’infrastructure médicale et de ressources humaines, « le nombre de décès quotidiens a triplé passant d’un décès tout les trois jours, à un par jour», a t-il déploré.

Ainsi, la situation s’aggrave et face à cela la vaccination censée donner l’immunité collective peine à décoller, et l’engouement pour la vaccination reste faible, « La campagne de vaccination continue à Oran qui n’a vacciné depuis le 2 février, que 3% de la population ciblée (soit plus d’un millions de personnes). En ce début de l’été, il y a une baisse d’engouement », note la DSP.