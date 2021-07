Rebond Covid-19 en Algérie : Dr Saïd Khaled accuse les autorités

Le président de l’union médicale algérienne (UMA), le Dr Saïd Khaled, est revenu dans un entretien accordé à la radio de Sétif, sur la situation épidémiologique et la recrudescence inquiétante de la pandémie covid-19 en Algérie.

Le président de l’union médicale algérienne (UMA), le Dr Saïd Khaled, a demandé de déclarer un état d’urgence sanitaire dans le pays, en mobilisant tous les moyens financiers, humains et logistiques pour freiner l’élan de la pandémie de Covid-19.

S’adressant à Radio Sétif, Dr Saïd khaled a indiqué que l’état d’urgence sanitaire signifie que tout le monde est conscrit, tout le monde est prêt et tout le monde est obligé de respecter des mesures de précaution strictes.

Le porte-parole a souligné : « Nous souffrons d’une mauvaise gestion dans nos institutions hospitalières à tous égards », en particulier de la crise de l’oxygène, « causée par une mauvaise gestion et l’utilisation intensive de cette substance vitale due à la propagation du mutant delta.

La gravité de cette nouvelle vague pandémique a fait que la demande en oxygène s’est multipliée dans les établissements hospitaliers que compte l’Algérie, et qui a résulté par la suite à de sérieux problèmes de ravitaillement en oxygène, notamment dans plusieurs wilayas, là où on a enregistré cette semaine beaucoup de décès.

Dr Saïd khaled a déclaré que « la situation dans laquelle nous vivons actuellement est due au laxisme et à la négligence dans la mise en œuvre des mesures préventives de la part des citoyens, soulignant que « si l’État resserrait les mesures de précaution avant la propagation de la troisième vague, nous aurions évité cette situation critique ».

La climatisation est un facteur de propagation

Le président de l’Union des médecins algériens a conseillé aux citoyens « de ne pas faire fonctionner les climatiseurs pour le moment, car cela aide à propager et à pousser le virus dans l’air de 6 mètres », notant que « la situation en Algérie est critique, mais nous pouvons toujours contrôler la situation et éviter l’effondrement du système de santé.

Le médecin, invite les citoyens a « ne recourir à la climatisation qu’en cas de force majeure, notamment la forte hausse des températures ». Il conseille également d’ouvrir les fenêtres et les portes pour l’aération.

« Le nouveau variant Delta est beaucoup plus contagieux et surtout plus virulent que la souche mère », alerte Dr Saïd khaled, quant à la dangerosité et la virulence de la souche « Delta » originaire du virus Covid-19.