Rebond covid-19 à Alger : la wilaya prend de nouvelles mesures

Les services de la wilaya d’Alger ont décidé d’interdire tous les rassemblements familiaux, les mariages et la circoncision, avec application de sanctions réglementaires à l’encontre des contrevenants, ainsi que des propriétaires de salles de fêtes.

En effet, dans un communiqué rendu public aujourd’hui lundi, les services de la wilaya d’Alger ont affirmé , qu’il avait été décidé, en fonction de la situation sanitaire du pays, de prendre des mesures supplémentaires pour endiguer la pandémie Covid-19, notamment en empêchant les rassemblements et en contrôlant les activités commerciales.

La wilaya a assigné les services de la Direction du Commerce à effectuer des opérations de contrôle au niveau des marchés réguliers et hebdomadaires, ainsi que du transport de passagers, afin de vérifier le respect des mesures de prévention et de protection et l’application des sanctions contre les contrevenants.

Renforcer le contrôle

Les autorités ont également décidé de renforcer le dispositif de contrôle par les services compétents au niveau des marchés réguliers et hebdomadaires.

A l’occasion de l’Aïd al-Adha, la wilaya d’Alger a décidé de surveiller les espaces de vente de moutons pour vérifier la mise en œuvre des protocoles.

Le communiqué indique que ces mesures seront mises en œuvre à partir du lundi 12 juillet.

Dans le communiqué, le Wali d’Alger a appelé les mouvements associatifs, les comités, à poursuivre leurs efforts pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de respecter les mesures de prévention et de les sensibiliser à l’importance de la vaccination.