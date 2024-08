Rebigua lance un appel à la communauté algérienne établie à l’étranger

Ce lundi, à Alger, le ministre des Moudjahidine et des Droits, Laïd Rebigua, a présidé une conférence historique intitulée « La communauté algérienne à l’étranger : fidélité durable et contribution continue », en hommage au 66ᵉ anniversaire des opérations de guérilla menées par les moudjahidines en France le 25 août 1958.

Lors de cet événement marquant, M. Rebigua a lancé un appel aux membres de la communauté algérienne à l’étranger à « renforcer leur lien avec leur pays d’origine et à s’engager dans le renforcement des institutions de l’État et le développement de l’économie nationale ».

Il a invité la diaspora algérienne à travers le monde à « contribuer à la construction de notre pays et à préserver son unité et sa stabilité face aux défis actuels ».

La résistance algérienne en France : Une réflexion sur l’héritage des opérations de 1958

Le ministre a expliqué que la commémoration du 25 août 1958, date emblématique du transfert de la révolution de libération vers les bastions ennemis en France, représente « une expression de notre profonde conviction et de notre fidélité aux martyrs de ces opérations historiques immortelles, réalisées par le peuple algérien à l’étranger, où les Algériens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, ont partagé la même douleur et le même espoir ».

Il a ajouté que ces actions de guérilla illustrent « le génie des leaders de la révolution de libération qui ont su déplacer le combat de l’intérieur du pays vers le territoire colonial et réussir à promouvoir la cause nationale et à faire connaître la révolution de libération au niveau international ».

Unité et solidarité : Témoignages des moudjahidines

De son côté, le secrétaire national de l’Association Nationale de la Fédération du Front de Libération Nationale en France, le moudjahid Amar Lounis, a souligné que les opérations de guérilla menées en France étaient une « réponse pratique et directe à la politique coloniale de la France en Algérie et ont démontré l’unité de tous les Algériens sous la bannière du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale ».

Dans le même contexte, le moudjahid Ahmed Dom a affirmé que les entraînements des commandos de la Fédération du Front de Libération Nationale en France « ont été supervisés directement par l’Armée de Libération Nationale, reflétant l’union des immigrés algériens en France avec le peuple au pays, pour défendre la dignité et l’honneur de la terre et de ses habitants ».