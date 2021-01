Réapparition d’Athmane Ariouet: Ce que propose Cheb Nasro

La réapparition de l’acteur du film « Carnaval Fi Dechra », a suscité une large interaction chez les internautes et les funs de l’incontournable Athmane Ariouet. De multiples déclarations s’élèvent pour marquer l’évènement. Cheb Nasro à son tour s’exprime.

C’est dans une publication faite par Cheb Nasrou sur sa page Instagram, que ce dernier déclare sa proposition de désigner le sacré Ariouet comme ministre de la culture en Algérie. Il s’avère que cette suggestion a été déjà proposé sur les réseaux sociaux, par les funs de l’icône du cinéma algérien juste après la vidéo annonçant son retour .

Athmane Ariouet est une légende par accord de tous les algériens

S’il y a lieu de désigner l’acteur le plus drôle et le plus talentueux, en dressant le tableau qui dépeint la réalité politique Algérienne avec un ton humoristique, Ariouet serait incontestablement le vainqueur du trophée ; et ce avec l’accord des algériens de toutes les générations.

En dépit de sa retraite anticipée et son absence de presque vingt ans, le monstre du cinéma algérien a toujours suscité l’intérêt de son public. D’où son attribution de la médaille du mérite national au rang de “Achir ». C’est un mérite qui dit long sur cette personnalité, qui a pu s’imposer la scène grâce à son talent et ses rôles irréprochables dont le légendaire « Makhlouf Bombardier ».

Ariouet, a pu retracer le chemin chaotique emprunté par le pouvoir en ce temps. Se servant de l’humour et du scénario inspirant, il réalise une merveille immortel dans le domaine de la cinématographique algérienne.

Des années plus tard, Athmane rebondit et réapparait sur la scène médiatique. Un contact mémorable et des retrouvailles merveilleuses ont marqué le public de l’acteur d’Une famille comme les autres.