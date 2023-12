realme : De start-up à leader mondial avec 200 millions d’expéditions

realme défie les tendances et atteint 200 millions d’expéditions, conquérant les marchés mondiaux avec ses utilisateurs.

realme, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide, a expédié 200 millions d’appareils dans le monde. Elle rejoint ainsi le club sélect des marques ayant dépassé ce seuil. Depuis ses débuts en 2018 sur un marché saturé, realme s’est imposée parmi les 10 plus gros vendeurs grâce à l’innovation produit et sa compréhension des besoins des jeunes consommateurs.

En seulement 37 mois, la marque a conquis 100 millions d’utilisateurs, initié par sa stratégie « Simply Better » en 2022. Celle-ci propose des technologies de pointe, des designs avant-gardistes et des expériences utilisateur premium. realme investit massivement en R&D dans quatre domaines clés : écrans, appareil photo, gaming, recharge rapide.

Malgré un marché smartphone mondial en berne, realme a maintenu une croissance soutenue. La marque s’impose sur les marchés émergents qui représentent 88% de ses ventes.

Depuis ses débuts, realme se concentre sur les besoins des jeunes et y répond via des produits aux performances et designs innovants. Une stratégie payante qui a conduit à un succès mutuel entre la marque et ses utilisateurs.

Avec 200 millions de smartphones expédiés, realme s’impose internationalement. Ses investissements en recherche et développement devraient croître de 470% en 2024 pour développer des technologies de rupture en partenariat avec 33 acteurs majeurs du secteur. L’équipe de R&D va également quadrupler.

Pour son fondateur Sky Li, malgré les défis à venir, realme restera fidèle à sa vision initiale : repousser ses limites, écouter ses utilisateurs, grandir à leurs côtés pour créer de nouveaux miracles ensemble.