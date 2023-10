realme C53,un smartphone révolutionnaire: charge rapide et un grand espace de stockage

realme C53 lancé pour suivre le succès de C55 avec une charge rapide de 33W, 128 Go et un corps de 7,49 mm.

realme, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, vient de lancer realme C53. Avec le début des mises à niveau stratégiques des séries C, realme C55 a été le smartphone d’entrée de gamme le plus drastique de tous les temps, avec plusieurs fonctionnalités inédites et un succès retentissant. Et avec le dernier C53, realme poursuit l’héritage Champion, redéfinissant une fois de plus ce qu’un téléphone d’entrée de gamme peut être. realme C53 est un smartphone d’entrée de gamme qui change la donne, avec une charge rapide de 33 W, jusqu’à 12 Go de RAM dynamique et 128 Go de stockage important, ultra mince de 7,49 mm, c’est le plus fin smartphone du segment et de la série C Realme. C53 est livré avec un design Shiny Champion dans un look tendance et unique. A ce titre, realme C53 offre une expérience smartphone holistique à un prix raisonnable à partir de Rpxx (variante 4 Go + 64 Go) et Rpxx pour la version 6 Go + 128 Go.

Un smartphone révolutionnaire d’entrée de gamme avec trois fonctionnalités de pointe

Sous la direction des mises à niveau stratégiques de la série C, realme C53 continue de remplir la mission de fournir des fonctionnalités de pointe en matière de charge, de stockage et de conception.

Afin de faciliter l’expérience quotidienne des utilisateurs, realme C53 vise à mettre fin à l’ère de la charge lente en offrant une charge SUPERVOOC de 33 W en tête du segment avec une technologie de charge haute tension et à faible courant qui ne prend que 31 minutes pour charger à 50%. Par rapport à son prédécesseur C33 de 10 W, le C53 a considérablement augmenté sa vitesse de charge de 100%. Avec une batterie massive de 5000mAh, C53 offre une performance de charge sans souci pour améliorer l’expérience quotidienne de l’utilisateur.

realme C53 est équipé par le chipset octa-core T612 et est associé à 12 Go de RAM dynamique et 128 Go de ROM, ce qui représente le plus grand espace de stockage du segment. Avec la technologie d’extension DRE Dynamic RAM, realme C53 peut étendre 6 Go de RAM jusqu’à 6 Go pour profiter d’une expérience similaire à 12 Go, permettant une expérience plus fluide. De plus, C53 prend en charge 2 cartes Nano SIM et 1 carte MicroSD simultanément, ce qui entraîne une extension de stockage allant jusqu’à 2 To.

En optimisant continuellement sa structure interne, realme C53 vise à devenir le smartphone d’entrée de gamme le mieux conçu avec le boîtier le plus mince de 7,49 mm du segment ainsi que de la série Realme C. Avec son cadre à angle droit, le C53 offre une prise en main et une sensation de prise en main confortables. En ce qui concerne l’arrière du C53, il est conçu avec un design Shiny Champion qui vient avec les couleurs Champion Gold et Mighty Black. La texture de la ligne dorée et l’effet de lumière dorée sur le dos ressemblent au ruban doré et au projecteur, soulignant le moment du champion avec joie et un sentiment de fierté du championnat.

C53 dispose d’un appareil photo 50MP, 6.74 pouces à 90Hz plein écran de haut niveau et Mini Capsule

Au rayon de la caméra arrière, C 53 comprend un appareil photo de 50MP avec une ouverture f/1.8 et un objectif 5P ainsi qu’un objectif N&B avec une ouverture f/3.0. Il y a aussi une caméra selfie 8MP à l’avant. En outre, C53 permet aux utilisateurs de créer des images dans leur style préféré avec un large éventail de fonctions d’image innovantes.

L’avant du realme C53 est construit autour d’un écran complet de haut niveau de 6.7 4 pouces à 90Hz avec une luminosité maximale de 450 nits et possède une mini encoche au sommet, résultant d’une expérience visuelle plus confortable. Cette fois ci realme a réalisé sa première Mini Capsule Android sur C53, qui s’adapte intelligemment à l’écran et s’enroule autour de la mini-caméra frontale pour les notifications. Il peut afficher différentes couleurs de sa lumière dynamique dans trois états de batterie: batterie complètement chargée, charge et batterie faible en vert, bleu et rouge respectivement. En outre, les utilisateurs peuvent ensuite découvrir deux autres fonctions d’utilisation des données et de statistiques d’étapes via OTA. En termes de déploiement ultérieur, realme a confirmé que la Mini Capsule sera disponible pour tous les produits C Series cette année.

De plus, le C53 est équipé d’un haut-parleur 150% UltraBoom, d’un capteur d’empreintes digitales rapide et d’une NFC multifonctionnelle (la disponibilité dépend du marché). Pour offrir aux utilisateurs une expérience durable, realme C53 adhère à des tests rigoureux.

En tant que smartphone révolutionnaire d’entrée de gamme, C53 offre trois fonctionnalités inédites dans le segment qui vont au-delà des attentes pour améliorer l’expérience utilisateur et transmettre l’esprit de « champion ».