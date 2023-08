Realme 11 Pro Series : Le nouveau flagship de Realme avec un appareil photo révolutionnaire

Realme : le lancement de la série Realme 11 Pro en Chine continentale

Realme, une marque de smartphones à croissance rapide, a officiellement lancé aujourd’hui sa révolutionnaire série Realme 11 Pro en Chine continentale. Cette nouvelle série comprend le Realme 11 Pro+ 5G et le Realme 11 Pro 5G, deux smartphones dotés de fonctionnalités avancées et d’un appareil photo professionnel.

Realme : un succès mondial avec 50 millions d’exportations

La série Realme Number a atteint les 50 millions d’exportations dans le monde entier, ce qui marque une étape importante dans l’objectif de la marque d’atteindre les 100 millions d’unités vendues dans un délai record. Realme a réussi à se démarquer en mettant l’accent sur la qualité de l’image, ce qui a permis à la série Realme 11 Pro+ 5G de devenir le premier smartphone à proposer un appareil photo SuperZoom 200MP au monde.

Realme 11 Pro+ 5G : un capteur SuperZoom HP3 200 MP révolutionnaire

Le Realme 11 Pro+ 5G est équipé d’un capteur SuperZoom HP3 200 MP, une avancée majeure dans le domaine de la photographie mobile. Ce capteur, basé sur la technologie Tetra2pixel, permet de regrouper intelligemment les tailles de pixels en fonction des conditions d’éclairage, offrant ainsi des photos claires dans toutes les situations. De plus, le Realme 11 Pro+ 5G est doté de l’architecture d’imagerie Super QPD Autofocus et HyperShot 2.0, qui garantissent une mise au point précise et des performances de couleur exceptionnelles.

Le premier téléphone mobile de l’industrie avec un zoom sans perte 4x

Le Realme 11 Pro+ 5G est le premier téléphone mobile du secteur à proposer un zoom sans perte 4x grâce à sa technologie Zoom In-sensor. Cette technologie permet au capteur de basculer entre différents modes d’image pour obtenir le même nombre de pixels réels dans différents segments focaux, offrant ainsi une plus grande liberté de composition de prise de vue, quelle que soit la distance. La résolution d’image dans ce segment focal est même supérieure de 242 % à celle des produits similaires.

Des effets de flou d’arrière-plan et de lumière parasite naturels pour les portraits

Le segment focal 2x du Realme 11 Pro+ 5G est idéal pour la prise de vue de portraits. Grâce à un algorithme de portrait de niveau SLR, il permet de créer des effets de flou d’arrière-plan et de lumière parasite naturels, rendant ainsi les portraits plus visibles. De plus, le téléphone utilise un modèle de détection de sujet intégré, un modèle de recadrage automatique et une formation d’annotation de la composition étendue des photographes professionnels pour proposer la première technologie de zoom automatique au monde. En mode Street Photography, la série Realme 11 Pro offre une assistance intelligente pour identifier les zones de prise de vue et faciliter la composition de l’image, produisant ainsi des photos avec une composition photographique professionnelle.

Des performances exceptionnelles en basse lumière pour des photos de nuit de qualité

Grâce à son capteur phare de 1/1,4″, une ouverture surdimensionnée F/1,69 et des pixels simples 16 en 1 de 2,24 μm, le Realme 11 Pro+ 5G permet de capturer facilement des photos en basse luminosité et de restaurer les détails clairs sous des lumières sombres. Il utilise également l’algorithme de scène nocturne ProLight pour supprimer les hautes lumières et préserver les détails, offrant ainsi la fonction Super NightScape.

Le Realme 11 Pro + 5G offre des fonctionnalités haut de gamme, rares dans sa catégorie de prix. Par exemple, il propose un mode ciel étoilé portable en mode lune. Grâce à la reconnaissance de scène intelligente, à la technologie d’algorithme multi-image hyper-segmentée, à l’algorithme Realme Galaxy Shimmer, au Super OIS et à d’autres technologies, les utilisateurs peuvent facilement capturer des photos claires de la lune avec un zoom de plus de 10x, ainsi que des photos lumineuses et nettes du ciel étoilé, sans avoir besoin d’un trépied lourd. Cela leur permet d’explorer librement le monde passionnant de la photographie.

Un design maître de RDS et du designer Gucci

Afin d’offrir aux jeunes du monde entier un design haut de gamme et l’artisanat des grandes marques de luxe, Realme, fidèle à sa philosophie « Dear to leap », a créé un motif exclusif pour la série Realme 11 Pro en collaboration avec le studio de design Realme et Matteo Menotto, ancien designer de motifs et textiles pour Gucci.

Matteo Menotto est reconnu pour ses créations de motifs de mode pour des sacs et textiles. Il puise son inspiration dans des éléments populaires et un héritage artistique unique, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités créatives. La rencontre entre la mode imprimée et le design de téléphone portable trouve son inspiration dans la « Fashion City » – Milan. La culture de la mode, le tempérament central et l’atmosphère artistique de Milan confèrent à Matteo Menotto une esthétique et une inspiration de conception uniques. Le design circulaire du module caméra de la série Realme 11 Pro rappelle le lever du soleil, la ligne jaune au milieu symbolise une route infinie, tandis que le cuir vegan beige incarne la couleur du soleil de chaque côté de la rue, reflétant ainsi parfaitement le magnifique moment où le soleil se lève à Milan.

Le design premium en cuir vegan de type lychee à l’arrière de la série Realme 11 Pro est inspiré des sacs en cuir haut de gamme et des sacs pour appareils photo, notamment des coutures 3D faites à la main présentes sur les sacs de luxe et les intérieurs de voitures haut de gamme, ainsi que de la texture tissée 3D issue de conceptions de vêtements haute couture, le tout parfaitement intégré sur la série Realme 11 Pro.

Trois couleurs éblouissantes pour les styles

De la sensation au look, la série Realme 11 Pro prend en compte un design tendance et une palette de couleurs à la mode, répondant parfaitement aux besoins esthétiques des jeunes générations d’aujourd’hui. Les Realme 11 Pro+ 5G et Realme 11 Pro 5G sont disponibles en trois variantes de couleur : Sunrise Beige, Oasis Green et Astral Black, toutes proposant un esthétisme et un toucher haut de gamme.