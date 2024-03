Réalisation d’un Data Center en Algérie : Tebboune met un coup d’accélérateur

En effet, ce Conseil des ministres a été consacré à des exposés relatifs au suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires de développement dans les wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et Tindouf, au rapport d’étape sur le recensement général de l’agriculture et au programme de raccordement électrique des exploitations agricoles, des zones industrielles et des zones d’activité, outre l’état des préparatifs pour les Jeux olympiques de 2024.

Après la présentation, par la Haut-commissaire à la numérisation, de son rapport périodique, qui a enregistré une progression notable en termes d’interconnexion entre les différentes instances et administrations publiques et le lancement de la réalisation d’un centre de données national (Data Center), le Conseil des ministres a approuvé un marché par négociation directe entre le Haut-commissariat à la numérisation et l’entreprise chinoise Huawei eu égard à son caractère urgent.

Suivi de la mise en œuvre des programmes complémentaires de développement dans les wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et Tindouf

En outre, le président de la République a mis l’accent sur l’impérative consolidation de la cohésion nationale, qui est au centre de ses priorités, à travers une stratégie reposant sur un équilibre en matière de développement à même de rattraper les lacunes enregistrées par le passé dans certaines régions par rapport à d’autres.

Il également a enjoint d’accorder une importance majeure au parachèvement des programmes de développement dans ces wilayas, qui en ont été dépourvues des décennies durant.

S’agissant de la wilaya de Djelfa, le président de la République a insisté sur l’importance de l’aménagement urbain et de l’harmonisation du Chef-lieu de la wilaya avec l’expansion urbaine à cachet moderne.

Le président de la République a salué les efforts du Ministère de la Santé pour l’équipement des infrastructures sanitaires de la wilaya de Tindouf, conformément à l’engagement pris lors de sa dernière visite dans la wilaya, ce qui permettra de fournir et d’assurer de meilleures prestations sanitaires aux citoyens, et il a ordonné l’augmentation du quota de logements ruraux pour la wilaya de Tissemsilt de 3.000 à 15.000 unités.