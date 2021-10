Real Madrid : Ryad Mahrez, la nouvelle recrue de Flonrentino Pérez ?

Il y a quelques mois, la presse espagnole a évoqué le sujet de l’international algérien Riyad Mahrez et l’intérêt de Real Madrid d’ajouter le joueur au sein de son équipe.

En effet, et selon la même source, l’attaquant de Manchester City s’est attiré l’intérêt de l’ancien entraineur Zinedine Zidane et du Real Madrid, et ce, suite à sa réussite à l’époque, de la saison avec son club Manchester City avec un score de 7 réalisations et 4 passes décisives en Premier League, avec notamment des bonnes prestations face à Arsenal, Everton, West Ham ou encore Wolverhampton.

Joueur technique, passeur et buteur, le club espagnol a vu en l’international algérien une solution idéale à ses soucis, notamment que le joueur s’impose depuis plusieurs saisons en Angleterre.

La presse espagnole revient sur le sujet de Riyad Mahrez

Récemment, la presse espagnole est revenue pour évoquer la volonté du grand club espagnol, le Real Madrid, de recruter Riyad Mahrez à son équipe.

En fait, le président dudit club, Florentino Pérez, insiste toujours pour avoir recours aux services de la star du football, a écrit le site espagnol Fichajes dans son dernier rapport à ce sujet.

Dans le même sillage, la même source a fait savoir que le président de Real Madrid souhaite ajouter le natif de Sarcelles à son club afin de renforcer l’équipe, et remplacer soit le belge Eden Hazard, ou le milieu offensif Marco Asensio.

Ainsi, la source a ajouté que l’administration du « Merengue » cherche également à renforcer son attaque, et que Riyad Mahrez est le meilleur choix sur lequel ils peuvent compter pour cette mission.

Par ailleurs, il convient d’indiquer que la star du football a un contrat avec le club de football anglais, Manchester City en l’occurrence, dont le mandat sera expiré jusqu’à l’été de l’année 2023.