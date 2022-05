Real Madrid : La voie libre pour Benzema vers le ballon d’or

Karim Benzema demeure l’un des grands artisans de la consécration du Real Madrid à la Champions League européenne. Auteur d’une saison époustouflante, il est plus que jamais proche de soulever le ballon d’or. Il est le grand favori pour ce trophée personnel, dont la cérémonie aura lieu le mois d’octobre prochain.

Déjà vainqueur de la Supercoupe d’Espagne et de la Liga avec le Real Madrid, Karim Benzema a terminé l’exercice actuel de la plus belle des manières. En effet, il a enrichi son palmarès sportif par un autre titre, à savoir la champions League européenne. Un nouveau titre remporté à la suite de la victoire face à Liverpool par la plus petite des marges (1-0). Certes, il n’a pas marqué, mais il a fortement contribué à la victoire de son équipe. Avec beaucoup de décrochages et d’appels pour libérer les espaces, KB9 a aidé ses coéquipiers et a donc pu soulever la coupe aux grandes oreilles.

Il faut dire que ce nouveau sacre est amplement mérité pour l’ancien Lyonnais. Ce dernier a terminé la prestigieuse compétition européenne comme meilleur buteur avec 15 buts. «Ce sont les choses importantes de la vie. C’est toujours bien de gagner des Ligues des Champions, encore plus cette année et on l’a fait. On mérite car on a joué que des grosses équipes. Il n’y a aucune chance ! Tu peux l’avoir une fois, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire, on a fourni des efforts incroyables, on n’a jamais rien lâché. On est tous importants. Je dirai que c’est tout le monde. C’est un vrai groupe», a-t-il déclaré sur Canal +.

Karim sans concurrent ?

À 34 ans, Karim Benzema a retrouvé une seconde jeunesse. Il affole les statistiques cette saison. Meilleur buteur de la Ligue des champions Européenne, il est également le «Pichichi» de la Liga Espagnol avec 27 buts au compteur. Mieux, il compte à son actif 12 passes décisives.

En plus des trois trophées remportés avec le Real Madrid, c’est tout à fait légitime de sa part de prétendre au Ballon d’Or. La voie est libre pour lui. On voit mal comment cette récompense pourrait lui échapper.

«C’est toujours bien de participer, de faire gagner mon équipe, marquer des buts. Terminer meilleur buteur, c’est exceptionnel mais le plus important, c’est de gagner ma cinquième C1. Je pense qu’en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qui se passera mais je suis fier de ce que j’ai réussi.», ajoute-t-il.

Karim Benzema file droit vers cette réussite personnelle. Il est bien parti pour succéder à Zinedine Zidane, sacré en 1998, après notamment la victoire en Coupe du Monde avec les Bleus.