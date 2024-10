Real Madrid – Borussia Dortmund : Bensebaini réagit à la lourde défaite de son équipe

Le Borussia Dortmund pris une raclée hier soir face au Real Madrid, au terme d’un match où nous avons assisté à une Remontada des Meringues. Ramy Bensebaini a réagi à la lourde défaite de son équipe.

Les regards des amoureux du ballon rond en Algérie étaient rivés hier soir vers le match Real Madrid-Borussia Dortmund, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions européenne. Il s’est soldé sur un score sans appel de cinq buts à deux en faveur du Real.

Et pourtant, le Borussia Dortmund a bien entamé le match. En effet, il menait au score par deux buts à zéro jusqu’à la 60e minute, avant d’assister à une Remontada des Madrilènes. Après le premier but d’Antonio Rüdiger, la démonstration de force sera assurée par Vinicius, auteur d’un triplé, et Lucas Vázquez.

Comme prévu, Ramy Bensebaini a été aligné parmi le onze de départ. Lui et ses coéquipiers les défenseur n’ont pu résister face aux redoutables attaquants du Real et ont fini par caler lors de la dernière demi-heure du match.

Le défenseur de l’équipe d’Algérie a réagi à la lourde défaite concédée par son équipe face au Real Madrid. Dans une publication sur son compte X, il a écrit : « C’est inadmissible de laisser échapper une première mi-temps aussi forte. La défaite va nous servir de leçon. Nous devons rester cool si nous voulons réaliser de grandes choses ».

Le joueur envoie un message aux supporters qui se sont déplacés à Madrid pour les soutenir. « Un grand merci à tous ceux qui ont voyagé si loin et qui ont été forts comme toujours », a-t-il ajouté.

Unacceptable way to let such a strong first half slip…

An important lesson we need to learn and keep cool if we want to achieve big things!

A big thank you to everyone who travelled so far and were strong as always! 🙏🏼 @BVB pic.twitter.com/3ysVxiFpuW

— Bensebaini Ramy (@bensebainiRams) October 23, 2024