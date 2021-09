Réduction des visas aux pays du Maghreb : ce que pense les français

La France a pris une décision importante cette semaine concernant les visas accordés aux maghrébins, on a vu le nombre de ces derniers baisser drastiquement, carrément divisé par deux.

En réponse aux autorités refusant de reprendre leurs ressortissants en situation illégale, la France décide après de longues discussions marquée par cette menace, de la mettre en exécution. Et ce, concernant l’Algérie et le Maroc de 50% et la Tunisie de 33%.

Annoncée ce mardi par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, cette décision serait un moyen de pousser les pays en question à changer de politique et de délivrer des laissez-passer consulaires leur permettant de renvoyer les harraga que la France ne souhaite pas et ne peut pas garder.

Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, appuie la décision française et souligne sur RMC et BFMTV « on leur dit, tant que vous reprenez pas vos compatriotes, on n’accepte pas vos compatriotes ».

Macron fait presque l’unanimité avec cette décision

L’information a été largement relayée dans les médias, suscitant des réactions différentes. À l’Hexagone, cette décision enchante manifestement les Français puisque près 9 français sur 10 la soutiennent.

Dans un sondage réalisé par l’institut CSA pour CNews publié aujourd’hui, 87% des Français approuvent la réduction du nombre de visas accordés aux maghrébins. En réponse à la question “la France a eu raison ou tort de durcir les conditions d’octroi des visas à l’égard du Maroc, de l’Algérie et la Tunisie qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière”

Ce n’est évidemment pas la même réaction du côté de l’Algérie, cette dernière a décidé de convoquer l’ambassadeur français.

Si cette décision était un moyen de gagner la confiance des Français à nouveau alors que les présidentielles s’approchent, Macron a compris la recette !