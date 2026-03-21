RD Congo, Algérie, Allemagne… Où parle-t-on le plus français dans le monde ?

Selon le dernier bilan de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) paru lundi 16 mars, le français consolide sa position mondiale. En 2025, il s’est hissé au quatrième rang des langues les plus pratiquées et au deuxième rang des langues les plus enseignées, juste après l’anglais.

La communauté francophone a connu une croissance remarquable en trois ans, passant de 321 à 396 millions de locuteurs, affirmant ainsi sa domination linguistique sur le continent africain.

À l’échelle mondiale, le français s’impose comme la quatrième langue la plus utilisée (incluant les locuteurs natifs et seconds), se plaçant juste après l’anglais, le mandarin et l’espagnol. Son influence s’étend largement à la sphère économique où elle occupe le troisième rang dans les affaires, tout en restant un pilier du numérique en tant que quatrième langue la plus présente sur le web.

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Où parle-t-on le plus français dans le monde ?

Selon les données de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), l’espace francophone a connu une expansion majeure. Le nombre de locuteurs — incluant aussi bien les personnes maîtrisant la langue que les citoyens de pays francophones — est passé de 220 millions en 2010 à 396 millions en 2025, marquant une croissance continue sur les quinze dernières années.

Le recensement de l’OIF intègre désormais une nouvelle catégorie : les élèves de 6 à 9 ans scolarisés en français dans les pays du Sud où la langue possède un statut officiel ou d’enseignement.

La France domine logiquement ce classement avec plus de 66 millions de locuteurs sur une population totale de près de 70 millions. Elle est suivie de près par la République démocratique du Congo (RDC), où 51 % de la population (environ 57 millions de personnes) pratique le français.

L’Algérie complète le podium avec 15 millions de francophones (33 % des habitants), devant un groupe européen et maghrébin composé de l’Allemagne (14 millions), du Maroc (13 millions) et de l’Italie (12 millions).

L’Afrique, nouveau centre démographique de la francophonie

D’après l’OIF, l’Afrique est désormais le véritable poumon de la francophonie, regroupant 65 % des 396 millions de locuteurs mondiaux. C’est sur ce continent que se joue l’avenir de la langue, portée par une transmission dynamique. En 2025, l’Afrique subsaharienne concentre à elle seule la moitié des francophones mondiaux, qu’il s’agisse de locuteurs natifs, d’élèves ou d’usagers dans le cadre administratif.

Le rapport de l’OIF souligne, par ailleurs, un basculement géographique majeur : alors que l’Amérique du Nord et l’Afrique du Nord regroupent respectivement 7 % et 15 % des francophones, la part de l’Europe a reculé de 10 points pour s’établir à 30 %.

D’ici 2050, la population francophone connaîtra une expansion et un vieillissement significatifs selon l’OIF : le groupe des 15-64 ans devrait passer de 280 à 500 millions d’individus, tandis que les plus de 65 ans feront plus que doubler pour atteindre 150 millions, portés par l’accès accru à l’éducation et l’allongement de l’espérance de vie.

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