Rayan Cherki en équipe d’Algérie : les indiscrétions de Canal+

Selon des indiscrétions sur un plateau d’une émission sportive diffusée sur Canal+, Rayan Cherki est proche de l’équipe d’Algérie. Le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais veut faire plaisir à sa maman, malgré la grande pression exercée par son club.

La Fédération algérienne de football a beaucoup avancé dans le dossier des binationaux. Ces deux dernières années, elle a pu convaincre plusieurs joueurs ayant la double nationalité d’opter pour l’équipe d’Algérie. On cite notamment Amine Gouiri, Rayan Ait-Nouri, Farès Chaïbi et récemment Ibrahim Maza et Amin Chiakha. D’autres pépites sont sur la liste, entre autres Rayan Cherki.

Contrairement à Yacine Adli, qui a affiché clairement son ambition de représenter l’équipe de France, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est toujours hésitant. Ayant fait toutes les jeunes sélections des Bleus, le joueur n’a pas encore tranché sur la sélection nationale qu’il va représenter sur le niveau international.

« Il veut faire plaisir à sa maman »

Présente sur le plateau de l’émission sportive Canal Football Club, diffusée sur Canal+, la journaliste Margot Dumont a fait une révélation de taille sur le dossier. En effet, selon elle, Rayan Cherki est plus proche de l’équipe d’Algérie.

« À l’heure actuelle, la tendance, c’est l’Algérie. Il aimerait faire plaisir à sa maman », dira-t-elle. Rappelons que le Lyonnais est né d’un père français ayant des ascendances italiennes et d’une mère algérienne, originaire de Béjaia.

Un lobbying lyonnais pour le faire changer d’avis

La journaliste française ne s’est pas arrêtée là. Elle a également révélé qu’un lobby à l’Olympique Lyonnais exerce une certaine pression sur le joueur pour le faire changer d’avis.

« Il y a un certain lobbying du côté de l’OL pour le faire changer d’avis. Ça a été le cas pour Aouar et Fekir par le passé. Il n’aura pas la même valeur marchande s’il est international français ou algérien. Mais à l’heure actuelle, s’il devrait choisir, ça serait pour l’Algérie », a-t-elle ajouté.

Nabil Fekir et Houssem Aouar avaient opté pour l’équipe de France. Mais ce dernier a eu la chance de changer sa nationalité sportive, après avoir été retenu une seule fois chez les Bleus dans un match amical.

Rappelons que le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a multiplié les contacts avec Rayan Cherki et son entourage il y a quelques semaines. Le premier responsable à la FAF a eu l’accord de principe du joueur, mais il lui a exigé de prendre une décision finale avant le prochain rassemblement des Verts en mars 2025. Affaire à suivre…