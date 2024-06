Rayan Cherki convoqué en équipe de France

Rayan Cherki a été finalement retenu par le sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry, pour prendre part aux Jeux Olympiques Paris-2024. Une nouvelle qui pourrait changer la donne

Le sélectionneur de l’équipe de France U23 Thierry Henry a dévoilé une pré-liste des joueurs retenus pour les Jeux Olympiques Paris-2024. À la grande surprise, le nom de Rayan Cherki n’y a pas figuré.

Le sélectionneur des Bluets avait expliqué son choix. Il avait donné une justification lapidaire. « Le milieu est fourni, tout simplement », s’est-il contenté d’expliquer.

Mais un revirement de situation a eu lieu. En effet, le milieu de terrain lyonnais a été finalement retenu. « À la suite des indisponibilités des joueurs Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Lenny Yoro (LOSC), Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery (PSG) et Mathys Tel (Bayern Munich), le sélectionneur des U23, Thierry Henry, a décidé de convoquer Chrislain Matsima (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rassemblement débutera ce dimanche 16 juin au CNF Clairefontaine », a annoncé la Fédération française de football dans un communiqué officiel.

Cherki s’éloigne-t-il de l’Algérie ?

Alors que Rayan Cherki n’a pas figuré dans la première liste dévoilée par Thierry Henry, cela avait ouvert les portes aux spéculations quant à la possibilité de voir le joueur opter pour l’équipe d’Algérie. Certains médias ont même rapporté que le Lyonnais serait en négociations avec la Fédération algérienne de football et qu’il pourrait être l’une des nouveautés du prochain rassemblement du mois de septembre.

Maintenant qu’il va prendre part aux Jeux Olympiques Paris-2024 avec l’équipe de France olympique, on suppose que Rayan Cherki s’éloigne de l’équipe d’Algérie. Il va sans doute faire en sorte de faire un bon tournoi avec les Bluets afin d’attirer l’attention du sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Rappelons que Michael Olise a été lui également retenu par Thierry Henry. L’attaquant de Crystal Palace, qui est aussi éligible pour l’Angleterre, le Nigéria et l’Algérie, est considéré comme un grand espoir du football français.