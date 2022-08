Ravages des feux de forêts de Sétif et El Tarf : Tebboune réagit

Plusieurs wilayas de l’Est du pays font face à d’effroyables incendies ce mercredi 17 août 2022. Le dernier bilan de la Protection Civile recense plusieurs dizaines de blessés et deux victimes. En cette douloureuse circonstance, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances aux sinistrés des incendies et à leurs familles.

Suite aux incendies déclarés dans certaines wilayas de l’Est du pays et qui ont fait des victimes à El Tarf et Sétif, le Président Tebboune présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés ; a fait savoir un communiqué de la Présidence de la République.

D’après la même source, le Président de la République a aussi affirmé la position de l’État et la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour éteindre les incendies et prendre en charge les sinistrés.

Feux de forêts à Souk Ahras, Sétif et El Tarf : le bilan s’alourdit

Pour rappel, dans un communiqué rendu public ce mercredi à 16h00, la Protection Civile a recensé un total de 39 incendies dans 14 wilayas du pays. D’après la même source, la wilaya d’El Tarf compte à elle seule pas moins de 16 incendies. Alors que la wilaya de Sétif a enregistré 3 incendies.

De plus, le dernier bilan de la Protection Civile a indiqué que la wilaya de Souk Ahras a enregistré pas moins de 45 blessés, dont 4 souffrant de légères brûlures. Les autres blessés souffrent d’asphyxie à cause des fumées de l’incendie, a précisé le même communiqué. Notant leur prise en charge.

Par ailleurs, la Direction de la Protection Civile de la wilaya de Sétif a noté que les incendies ayant atteint les habitations au niveau des villages ont fait deux victimes et deux blessés souffrant de brûlures. Les deux victimes, une femme et sa fille, âgées de 58 et de 31 ans, ont succombé suite à de graves brûlures.