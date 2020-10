Rassemblement RND pour la nouvelle constitution : Aucun respect des mesures sanitaires

Alors que l’Algérie connait ces derniers jours une recrudescence des contaminations par la Covid-19, et tandis que l’interdiction des réunions publiques et des rassemblements en raison du risque de propagation de la Covid-19 est toujours en vigueur, le parti politique Rassemblement national démocratique (RND), a animé un meeting dans une salle archi comble, sans aucun respect de mesures sanitaires liées à la pandémie du Covid-19.

En effet, le Rassemblement national démocratique (RND), a organisé, aujourd’hui samedi un meeting dans une salle à Constantine dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet de la révision constitutionnelle, sous la présidence de son secrétaire général Tayeb Zitouni, un rassemblement qui n’a pas respecté toutes les mesures de distanciation sociale exigées pour éviter la propagation du nouveau coronavirus.

Comme on peut le voir sur de nombreuses images diffusées sur la page Facebook du parti RND, la distanciation sociale n’est pas du tout respectée, en présence d’un grand nombre de citoyens et de militants et d’une foule compacte, on peut également constater le non-port de la bavette et du masque de protection contre le Coronavirus de certains citoyens et militants présents sur place notamment, le secrétaire général du Parti Tayeb Zitouni.

#قسنطينة

السبت 17 أكتوبر 2020

تحت إشراف الأمين العام للحزب السيد #الطيب_زيتوني تجمع شعبي بحضور عدد كبير جدا من من… Publiée par ‎التجمع الوطني الديمقراطي-RND‎ sur Samedi 17 octobre 2020

Ch.LAIB