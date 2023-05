Rare en Algérie : importante queue devant une librairie d’Alger pour une dédicace de Yasmina Khadra

L’auteur à succès Yasmina Khadra a marqué la capitale algérienne de sa présence ce 29 avril. En tournée pour la promotion de son dernier roman, ce dernier a pris part à une séance de dédicaces organisée à Alger. De nombreux fans se sont ainsi donnés rendez-vous à la Librairie du Tiers Monde pour accueillir comme il se doit le virtuose de la littérature francophone maghrébine.

Yasmina Khadra en dédicace à Alger : la foule se bouscule pour « Les Vertueux »

Un énorme public était présent pour rencontrer le célèbre écrivain Mohammed Moulessehoul, alias « Yasmina Khadra » ce samedi à Alger. L’occasion pour les amoureux de lecture de mettre la main sur son nouveau roman, « Les Vertueux », mais aussi d’obtenir une précieuse dédicace de ce dernier.

À LIRE AUSSI : Rentrée littéraire du Mali 2023 : l’écrivain algérien Mohamed Abdallah primé

Ils étaient des dizaines à avoir fait le déplacement à la rue Benmhidi et à avoir fait la queue, des heures durant, pour rencontrer le romancier populaire. Dans une file d’attente dont on ne pouvait pas distinguer la fin, plusieurs catégories d’âges se sont mêlées. Tous intrigués à l’idée de dévorer le nouvel opus de l’auteur, une nouvelle dont les événements se déroulent en Algérie vers la fin de la Première Guerre mondiale.

L’histoire retrace ainsi le parcours de Yacine, jeune algérien déployé en France pour se battre contre les « Boches ». Dans un récit plein de rebondissement, le lecteur suit le jeune soldat dans ses aventures rocambolesques d’après-guerre.



Yasmina Khadra en tournée en Tunisie pour la promotion de son livre « Les Vertueux »

S’il connaît un succès fulgurant dans son propre pays, Yasmina Khadra est tout aussi apprécié à l’internationale. Avant de venir à Alger, il était en tournée en Tunisie où il a pu rencontrer, sympathiser et faire découvrir son livre à ses fans tunisiens. Plusieurs séances de rencontre et de dédicaces ont ainsi été organisées à Sousse, Djerba, Marsa, Manouba et bien d’autres villes.

À LIRE AUSSI : À seulement 24 ans, l’Algérienne Sarah Rivens devient l’écrivaine la plus lue au monde