Rapport 2022 sur la richesse privée : l’Algérie figure-t-elle dans le top 10 africain ?

Selon le rapport 2022 sur la richesse publiée par Henley & Partners en partenariat avec New World Wealth, la somme du patrimoine privé détenu actuellement sur le continent africain s’élève à 2 100 milliards USD. Au cours des dix prochaines années, celui-ci devrait augmenter de 38 %.

Le rapport révèle que les « cinq grands » marchés africains de la richesse privée — l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Maroc et le Kenya — représentent, au cumul, plus de 50 % de la richesse totale du continent.

L’Afrique compte 136 000 particuliers riches (HNWI) qui possèdent une fortune de plus d’un million de dollars, 305 multimillionnaires dont le patrimoine dépasse les 100 millions de dollars et 21 milliardaires en dollars américains.

L’Afrique du Sud abrite toujours deux fois plus de HNWI que tout autre pays africain. Tandis que l’Égypte compte désormais le plus grand nombre de milliardaires. L’île Maurice détient la richesse par habitant la plus élevée d’Afrique avec 34 500 USD, suivie de l’Afrique du Sud avec 10 970 USD et de la Namibie avec 9 320 USD.

Des marchés africains en pleine croissance

L’Africa Wealth Report est la référence en matière de recherche sur la richesse privée. Il fournit un examen complet de la richesse en Afrique. Il étudie, entre autres domaines, les tendances parmi les HNWI, le marché du luxe et la gestion de la richesse. Andrew Amoils, responsable de la recherche chez New World Wealth, explique que la richesse privée désigne l’ensemble des actifs nets d’un individu (biens immobiliers, liquidités, actions et intérêts) moins le passif. « L’Afrique, dit-il, abrite certains des marchés à la croissance la plus rapide au monde, notamment le Rwanda, l’Ouganda et l’île Maurice. Nous prévoyons une croissance du patrimoine privé de plus de 60 % dans ces trois pays au cours de la prochaine décennie. Et ce grâce à des performances remarquables dans les secteurs de la technologie et des services professionnels. »

Dominic Volek, responsable des clients privés chez Henley & Partners, ajoute qu’il existe déjà des pôles de richesse bien établis sur le continent, notamment en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc. Ces pays accueillent un nombre de fortunes individuelles assez importantes. « Une forte croissance de la richesse privée, supérieure à 50 %, est également prévue au Kenya, au Maroc, au Mozambique et en Zambie au cours des dix prochaines années », ajoute l’expert.

Top 10 des pays africains comptant le plus grand nombre de millionnaires (en USD)

Voici le top 10 des pays africains qui comptent le plus grand nombre de millionnaires. Les chiffres représentent le nombre de personnes dont la fortune individuelle dépasse les 1 million de dollars américains :

Afrique du Sud – 39 300 Égypte – 16 900 Nigeria – 10 000 Kenya – 8 500 Maroc – 5 000 Maurice – 4 800 Ghana – 2 900 Éthiopie – 2 900 Tanzanie – 2 400 Angola – 2 400

En matière de richesse détenue par les particuliers, le rapport montre que les Sud-Africains détiennent la plus grande richesse cumulée avec 651 milliards USD, suivis par les Égyptiens (307 milliards USD) et les Nigérians (228 milliards USD).

Ainsi, l’Algérie est absente du classement de l’Africa Wealth Report 2022. Notre pays ne figure ni sur la liste des pays qui comptent le plus grand nombre de millionnaires (HNWI) ni sur celle de la richesse par habitant. Cela signifie que la somme des fortunes individuelles en Algérie n’atteint pas les 11 milliards de dollars, que le pays compte moins de 700 individus dont la fortune personnelle dépasse les 1 million de dollars, enfin, qu’il n’y a aucun milliardaire (en USD) en Algérie. Il semble donc, selon les données de ce rapport, que l’Algérie n’est pas un pays qui encourage beaucoup les fortunes privées…

Notez enfin que le sigle HNWI, employé dans le jargon financier pour High Net Worth Individuals, désigne « les personnes qui se trouvent à la tête d’actifs équivalant à au moins 1 million de dollars US, sans compter leur résidence principale et les biens de consommation ». Les ultra-HNWI, ce sont « ceux qui pèsent au moins 30 millions de dollars. »