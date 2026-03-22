Rapport mondial sur le bonheur : L’Algérie surclasse la Grèce et la Turquie en 2026

Selon les données du Rapport mondial sur le bonheur 2025 (World Happiness Report), l’Algérie occupe une position intermédiaire sur la carte mondiale du bien-être. Se classant au 83ème rang sur 146 pays, elle affiche une note de 5,57 sur 10, un score qui se rapproche sensiblement de la moyenne mondiale.

Ce classement place le pays dans une « zone grise », à mi-chemin entre les nations à haut niveau de prospérité — dominées traditionnellement par les pays scandinaves — et celles en proie à des crises profondes.

Si l’Algérie ne figure pas parmi les nations les plus épanouies du globe, elle reste néanmoins loin de la catégorie de détresse aiguë. Selon le rapport, ce positionnement témoigne d’une certaine stabilité relative des conditions de vie.

3ème pays le plus heureux d’Afrique : l’Algérie creuse l’écart avec ses voisins en 2026

À l’échelle africaine, l’Algérie s’illustre par une performance particulièrement notable en se hissant sur la troisième marche du podium continental, juste derrière Maurice et la Libye. Ce positionnement privilégié révèle un contraste saisissant entre son rang mondial et son excellence à l’échelle de l’Afrique.

Une telle réussite s’appuie sur des leviers structurels déterminants, où la solidité du soutien social, le niveau de revenus des ménages et une stabilité institutionnelle retrouvée jouent un rôle moteur dans l’amélioration du bien-être des citoyens.

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Au niveau maghrébin, l’Algérie devance nettement ses voisins, la Tunisie et le Maroc, qui occupent des positions plus reculées (respectivement autour de la 105 ème et 112 ème place mondiale) avec des scores inférieurs à 5 points.

Comment est calculé l’indice du bonheur ?

Pour établir ce classement, les experts s’appuient sur une série d’indicateurs multidimensionnels :

Le PIB par habitant.

Le soutien social et la solidarité.

L’espérance de vie en bonne santé.

La liberté de faire des choix de vie.

La générosité et la perception de la corruption.

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Ces données révèlent une stabilité structurelle du bonheur en Algérie depuis 2013, avec une moyenne constante d’environ 5,46. Cette résilience reflète la solidité de certains leviers fondamentaux, notamment les réseaux de solidarité sociale et le niveau de vie global.