Rapport mondial sur le bonheur 2022 : quelle place pour l’Algérie ?

L’année 2022 marque le 10e anniversaire du Rapport mondial sur le bonheur (en anglais : World Happiness Report), un indice que publie le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies.

Celui-ci rend compte de la façon dont les gens évaluent leur vie dans plus de 150 pays dans le monde. Le Rapport sur le bonheur dans le monde 2022 révèle qu’une lumière vive subsiste dans des temps sombres. La pandémie du covid-19 a apporté son lot de douleur et de souffrance, mais elle a suscité un élan de soutien social et de bienveillance.

« Alors que nous luttons contre les maux du covid-19 et de la guerre, il est essentiel de se souvenir du désir universel de bonheur et de la capacité des individus à se rallier les uns aux autres dans les moments de grande détresse », peut-on lire dans l’avant-propos du rapport.

Qu’est-ce que le World Happiness Report

Le rapport recueille des données dans plus de 150 pays. Chaque variable mesurée révèle un score moyen pondéré par la population sur une échelle allant de 0 à 10. Ces variables comprennent actuellement :

Le PIB réel par habitant ;

Le soutien social ;

L’espérance de vie en bonne santé ;

La liberté de faire des choix de vie

La générosité ;

Le niveau de corruption perçu.

Chaque pays est comparé à une nation hypothétique appelée Dystopia. Dystopia représente les moyennes nationales les plus basses pour chaque variable clé.

« Le Rapport sur le bonheur dans le monde change de perspective sur le progrès et le bien-être. Il fournit des instantanés importants de la façon dont les gens perçoivent la qualité globale de leur vie », a déclaré Christopher Barrington-Leigh, professeur à l’université McGill au Québec ayant participé à la rédaction du rapport.

Le Rapport sur le bonheur en Afrique

Avec un score de 4,5, l’Afrique est la région la moins heureuse du monde. L’île Maurice reste le pays africain le plus heureux, probablement en raison de ses niveaux de revenus élevés. En revanche, le Zimbabwe est le pays africain à l’indice de bonheur le plus bas, car confronté à des niveaux de pauvreté élevés. En 2021, environ 6,1 millions de Zimbabwéens vivaient sous le seuil de pauvreté.

Les 10 pays les plus heureux d’Afrique

L’île Maurice, avec une note 6.071 sur 10, arrive en tête du World Happiness Report en Afrique, et se place nettement devant tous les autres pays. Pays à revenus élevés en 2020, l’île Maurice est revenue à son statut de pays à revenu moyen supérieur en 2021 en raison de la pandémie. En deuxième position, on retrouve la Libye (5.330 points). La Côte d’Ivoire complète le podium (5.235). L’Algérie arrive à la 6e place du classement avec une note moyenne de 5.233.

Voici la liste des dix pays africains les plus heureux :

Maurice – 6.071 Libye – 5.330 Côte d’Ivoire – 5.235 Afrique du Sud – 5.194 Gambie – 5.164 Algérie – 5.122 Libéria – 5.122 Congo – 5.075 Maroc – 5.060 Mozambique – 5.048

Les 10 pays les moins heureux d’Afrique

En outre, voici les 10 pays africains les moins bien classés, ainsi que leur score :

Zimbabwe – 2.995

Rwanda – 3.268

Botswana – 3.471

Lesotho – 3.512

Sierra Leone – 3.574

Tanzanie – 3.502

Malawi – 3.750

Zambie – 3.760

Togo – 4.112

Mauritanie – 4.152

Qu’en est-il du classement mondial de l’Algérie ?

Notre pays s’inscrit ainsi, pour l’année 2022, dans le top 10 des pays africains les plus heureux, avec une note de 5.122 sur 10. Cependant, au niveau mondial, l’Algérie n’arrive qu’au 96e rang. Nous notons malgré tout une légère amélioration par rapport à l’année précédente. En 2021, l’Algérie a obtenu la note de 4.887 sur 10 et s’est classée 109e mondial.

Concernant les différents indices du rapport, l’Algérie réalise relativement de bons scores en matière de PIB réel par habitant et de soutien social et un score moyen dans l’espérance de vie en bonne santé. En revanche, les Algériens semblent très insatisfaits des niveaux de générosité, de liberté et de corruption qui régent dans le pays. Si l’on se fie aux données du sondage, ces derniers estiment que le pays manque de générosité, qu’il ne jouit pas d’assez de liberté dans ses choix de vie et que le niveau de corruption est élevé.

Au niveau mondial, la Finlande arrive, pour une 5e année consécutive, en tête du classement, largement dominé par les pays d’Europe du Nord. La suivent dans le top 10, le Danemark, l’Islande, la Suisse, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Suède, la Norvège, Israël et la Nouvelle-Zélande.