Rapport du Global Energy Monitor : l’Algérie en avant dans les énergies renouvelables

Un rapport du Global Energy Monitor a révélé que l’Algérie fait partie des pays arabes ayant augmenté leur capacité dans le domaine des énergies renouvelables de près de 50 % entre 2022 et 2023, atteignant ainsi 20 gigawatts.

Selon le rapport publié par l’organisation, l’Algérie a intensifié ses efforts dans les projets liés à l’énergie éolienne et solaire. Cependant, tout comme d’autres pays de la région arabe, elle doit encore multiplier par 20 sa capacité en énergies renouvelables pour réduire sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, notamment le gaz.

Le rapport souligne que l’Algérie, qui dépend largement des ressources fossiles, a réussi à atteindre une capacité opérationnelle en énergie renouvelable de plus de 10 mégawatts au cours des 12 derniers mois.

D’après les données du rapport, la capacité totale actuelle et future en énergie solaire et éolienne à grande échelle de l’Algérie est estimée à 7 000 mégawatts pour l’énergie solaire. Cependant, le rapport souligne que les progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables restent relativement modestes par rapport à d’autres régions.

Le même rapport mentionne que l’Algérie aurait besoin de 50 gigawatts d’énergie solaire et 10 gigawatts d’énergie éolienne pour remplacer la production électrique actuellement assurée par les centrales à gaz et à pétrole.

La part des énergies renouvelables toujours faible dans la région

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) regroupe certains des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz. Leurs économies sont fortement tributaires des exportations de combustibles fossiles.

Le rapport met en évidence que malgré une légère progression de la capacité d’énergie renouvelable ajoutée en 2022, cette avancée reste relativement modeste dans une région qui demeure un pilier du secteur des énergies fossiles. La part des énergies renouvelables demeure faible compte tenu de l’importance prédominante des ressources fossiles dans la région.

Le bilan souligne que les progrès dans le domaine des énergies renouvelables suscitent des inquiétudes, étant donné la nécessité de remplacer la capacité de production d’électricité actuellement assurée par les centrales à gaz et à pétrole, estimée à 343 gigawatts selon le rapport.

Il est à noter que la plupart des pays de la région, à l’exception de deux, ont augmenté leurs initiatives dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire l’année dernière. 08 pays en particulier ont annoncé des projets de capacité future atteignant au moins trois fois ce qu’elle était il y a seulement 12 mois.