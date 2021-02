Rapport de Benjamin Stora : La fondation de l’Émir Abdelkader réagit

Mohamed Boutaleb, Président de la fondation de l’Émir Abdelkader et l’un de ses descendants, s’est exprimé, ce vendredi, 12 février, concernant les préconisations de l’historien français Benjamin Stora émises dans son rapport sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », notamment la recommandation relative à l’érection d’une statue de l’Émir en France.

Dans une déclaration accordée, ce vendredi, 12 février, à Anadolu Agency, Mohamed Boutaleb, Président de la fondation de l’Émir Abdelkader et l’un de ses descendants, a exprimé son refus quant à l’érection d’une statue de l’Émir Abdelkader en France, tel que l’a recommandé l’historien français Benjamin Stora dans son rapport sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », remis le 20 janviers passé au Président Macron.

En effet, Mohamed Boutaleb a fait savoir qu’ « une pétition électronique a été préparée pour collecter des signatures et rejeter cette proposition émise dans le rapport Stora », estimant que « cette préconisation est dans l’intérêt de la France et non celui de l’Algérie ».

« Le nom de l’Émir Abdelkader est mondialement connu, et sa position politique et militante n’a aucunement besoin d’une statue en France qui a colonisé son pays pendant 132 ans (…) La France prétend que l’Émir Abdelkader s’y était rendu pour le tourisme, mais en réalité il avait été emprisonné dans ce pays en tant qu’otage », a lancé le Président de la fondation.

Par ailleurs, Mohamed Boutaleb a appelé « les autorités algériennes à intervenir pour arrêter cette « manœuvre française » pour falsifier l’histoire de l’un des symboles les plus marquants de la résistance algérienne ».

Benjamin Stora recommande la construction d’une stèle de l’Émir Abdelkader en France

Dans son rapport portant sur « les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie », l‘historien français Benjamin Stora avait formulé une liste de « préconisations » et d’initiatives communes entre l’Algérie et la France afin de réconcilier les mémoires des deux rives de la Méditerranée.

Parmi ces préconisations figure celle relative à « la construction d’une stèle, à Amboise, montrant le portrait de l’Émir Abdelkader, au moment de la célébration du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’Algérie en 2022 ». L’historien Stora avait également recommandé « la restitution de l’épée de l’Émir à l’Algérie ».