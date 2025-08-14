Rappel massif de fromages en France : ce que l’on sait des cas de listériose signalés

Bûche de chèvre, camembert, coulommiers… Le site Rappel Conso met en garde les consommateurs sur plusieurs produits, vendus dans les grandes surfaces, qui pourraient les rendre malades, en raison d’un risque de listériose.

Ces produits pourraient être contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes. La listériose qu’elle provoque peut se manifester par de la fièvre et des courbatures. La maladie peut être grave, en particulier pour les personnes fragiles, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées et les immunodéprimées.

Selon le site Rappel Conso, le délai d’incubation peut être long, allant jusqu’à huit semaines. Voici ce que l’on sait des cas de contaminations par la Listeria, détectés en France.

Une quarantaine de fromages rappelée en France

Plusieurs fromages vendus en grandes surfaces en France en raison d’une possible contamination à la Listeria monocytogenes. Le site rappel Conso appelle les consommateurs à plus de vigilance et à prendre en considération cette alerte.

Parmi les produits concernés, on trouve le camembert de la marque Netto (code-barres 3250390890232), vendu jusqu’au 8 août, ainsi que plusieurs références de la marque U, notamment un camembert (référence 3256224310136) et un fromage pasteurisé « Le carré » (code-barres 3256224310204).

Les rappels de fromages ne se limitent pas aux magasins U et Netto. Plusieurs fromages de la marque « Chêne d’argent », vendus chez Lidl, sont également suspectés d’être contaminés à la Listeria. Les produits concernés sont :

Le « Petit des champs » (code-barres 4335619101807) ;

La bûche de chèvre (code-barres 4052917200123) ;

Le « Doucrémeux » (code-barres 4334035513119) ;

Le camembert tripartite (code-barres 4334035513096).

La Listeria peut provoquer une maladie grave, la listériose, qui se manifeste par la fièvre et des courbatures et dont les symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après la consommation.

21 cas de listériose, dont deux décès, détectés en France

Selon un communiqué de Santé publique France, 21 cas de listériose, potentiellement liés à la consommation de fromage de l’entreprise Chavegrand, ont été recensés sur la quasi-totalité du territoire français. Ces cas sont répartis dans toutes les régions, à l’exception des Pays de la Loire. Malheureusement, deux des personnes contaminées sont décédées.

Par ailleurs, les investigations épidémiologiques et microbiologiques ont permis de faire le lien entre les personnes contaminées et les produits au lait pasteurisé. Les fromages incriminés ont été commercialisés sur l’ensemble du territoire français, notamment dans les supermarchés et à l’international, jusqu’au 9 août 2025.

Au total, plus de 40 lots de fromages font l’objet d’un rappel entre lundi et mardi. Le gouvernement français demande aux consommateurs de ne pas manger ces produits. La listériose est particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles, elle fait partie des causes les plus fréquentes de mortalité liées aux intoxications alimentaires.

