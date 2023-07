Rappel de l’importance de protéger les forêts et les récoltes contre les incendies

La protection du patrimoine forestier et des récoltes contre les feux est une préoccupation majeure pour le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Dans un communiqué, le ministère a souligné l’importance de la prévention et a appelé à la vigilance et à la conjugaison des efforts pour éviter les incendies. Voici les mesures recommandées pour prévenir les incendies et assurer la sécurité de tous.

Le communiqué met en avant l’importance de la conjugaison des efforts pour éviter les incendies cette année. Il est souligné que la prévention des incendies est une responsabilité partagée par tous. Ainsi, chaque individu doit prendre des mesures de précaution pour protéger le patrimoine forestier et éviter les risques d’incendie.

Mesures de prévention à adopter

Le ministère de l’Intérieur recommande plusieurs mesures de prévention pour réduire les risques d’incendie. Il est essentiel de s’abstenir d’allumer des barbecues à proximité des espaces forestiers et agricoles, de ne pas jeter de mégots de cigarettes ou de déchets en verre n’importe où. Il est également important de ne pas brûler les mauvaises herbes en tas, d’éviter d’allumer des feux d’artifice et de limiter les travaux en extérieur susceptibles de provoquer des étincelles. En adoptant ces bons gestes, chacun peut contribuer à prévenir les incendies et à préserver l’intégrité des personnes et des biens.

Afin de faciliter la communication en cas d’urgence, le ministère de l’Intérieur rappelle le numéro vert de la Protection civile, le 1021. En cas de départ de feu ou de situation dangereuse, il est essentiel d’appeler rapidement ce numéro pour signaler l’incident et permettre une intervention rapide des services compétents.

Appel à la prudence de la Direction générale des forêts

La Direction générale des forêts a également exprimé son appel à la prudence et à la vigilance. Tout comportement pouvant entraîner un départ de feu doit être évité, afin de garantir la sécurité des citoyens et de préserver le patrimoine forestier. La protection de la forêt est une responsabilité collective, et chacun doit prendre conscience de l’importance de préserver ce précieux patrimoine naturel.