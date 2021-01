Rapatriement : Une famille Algérienne jetée en prison en Turquie

Après avoir été retrouvé bloqué en Turquie, un homme Algérien, sa femme, ainsi que ses enfants, ont été jetés dans une prison Turquie après avoir essayé de revenir en Algérie. Les autorités Turques ont donné à la famille un délai de 30 jours pour quitter le territoire.

C’est dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux que l’homme, désespéré, expose son calvaire à lui mais de toute sa famille composée également d’une femme et de trois enfants. Le ressortissant Algérien implore les autorités d’ouvrir les frontières afin qu’il puisse rentrer chez lui.

En Turquie pour soigner son fils

Le ressortissant Algérien se trouve bloqué en Turquie depuis le mois de septembre dernier. Il aurait rejoint le territoire turc en transitant via la Tunisie, après avoir pu obtenir une autorisation spéciale de la part des autorités Algériennes.

Il est parti en Turquie dans le but de soigner son fils, un bébé de 24 mois. La situation sanitaire l’aurait contraint à se retrouver bloqué dans ce pays, et à voir l’argent avec lequel il était censé soigné son fils dépensé. Comme si cela n’était pas assez, le ressortissant affirme que les autorités turques lui ont donné un délai de 30 jours pour sortir de Turquie.

Le ressortissant algérien a déclaré que « on a dépensé l’argent des soins de notre fils, je dois quitter la Turquie d’ici 30 jours, et le vendredi sera mon dernier jour à l’hôtel ! Ou vais-je pouvoir aller maintenant ! Ou ? ».

Jetés dans une prison Turque

Le calvaire de ce ressortissant Algérien et de sa famille est arrivé à un tel point qu’ils se sont retrouvés dans une prison en Turquie. Indigné et stupéfait par la situation, ce ressortissant a déclaré : « On est arrivé au point ou l’on s’est retrouvé tous en prison ! Moi, ma femme, et mes petits enfants, tous en prison ! ».

« Monsieur le président, messieurs les responsables, il faut que vous nous trouviez une solution, les gens sont en train de souffrir ici. » C’est ainsi que s’est insurgé le pauvre citoyen algérien qui n’est pas le seul ressortissant qui est bloqué au niveau de la Turquie.

Ce ressortissant Algérien avait enfin exhorté les autorités Algériennes à ouvrir les frontières du pays, soulignant que « les frontières des autres pays sont ouvertes ».