Rapatriement : Rassemblement des algériens devant le consulat de Lyon

Plusieurs Algériens se sont rassemblés durant la journée d’hier samedi devant le consulat d’Algérie à Lyon, cette action de protestation vient après une annonce faite par le consulat en question, et qui stipule la suspension des vols de rapatriement à partir du 10 janvier 2021.

Le programme de rapatriement annoncé et lancé par Air Algérie en mois de décembre dernier, et qui devait se poursuivre jusqu’au 31 janvier 2021, dont le but est de faire revenir au pays les 25 000 algériens bloqués à l’étranger, ne cesse toujours pas de susciter le mécontentement des Algériens. Cette fois-ci dans la ville française de Lyon, que plusieurs Algériens ont recouru, hier samedi, à une action de contestation devant le consulat d’Algérie.

Contestation devant le consulat d’Algérie Lyon

C’est suite à une note affichée à l’entrée du consulat d’Algérie à Lyon, qui informait les ressortissants algériens que les vols de rapatriement censés se poursuivre jusqu’au 31 janvier 2021, ont été finalement suspendus à partir du 10 janvier 2021, au départ de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Les Algériens bloqués et qui souhaitaient se faire rapatrier à partir de la ville de Lyon été en proie à une vive déception, ce qui les a poussé a mené une action de contestation devant leur consulat. Les contestataires réclament plus de transparence dans l’opération de rapatriement, mais aussi une communication officielle de la part des institutions de l’État.

Il est utile de préciser que plusieurs informations circulent depuis la fin de la semaine passée à propos d’une réduction, voire d’une annulation des vols de rapatriement, mais sans pour autant y avoir une communication officielle de la part d’Air Algérie ou bien du gouvernement.

Fin des vols au départ de l’aéroport de Lyon ?

La même ressortissante algérienne qui filmait l’action de contestation devant le consulat de Lyon, avait également filmé, toujours pendant la journée d’hier, son bref entretien avec un des agents de la police de l’air et des frontières (PAF) de l’aéroport de Lyon.

Le policier a clairement fait savoir à la ressortissante algérienne que « Ça ne servait à rien d’attendre, madame, vous pouvez partir. Aujourd’hui, c’est le dernier vol ».

Suite à cette déclaration la ressortissante, dans le but de confirmer, avait dit au policier que c’était son supérieur qui lui avait confié la semaine passée que les vols vont se poursuivre jusqu’au 31 janvier, ce à quoi l’agent a répondu clairement par un « Ce n’est plus le cas ».

C’est dans l’attente d’une communication officielle des autorités du pays que les ressortissants algériens bloqués à Lyon ont mené hier une action de contestation à l’intérieur de l’aéroport de Lyon.