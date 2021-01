Rapatriement : les vols d’Air Algérie maintenus pour févier

L’opération de rapatriement lancée par le gouvernement, et qui était programmée pour s’achever le 31 janvier prochain, va apparemment se poursuivre en mois de février, comme cela est indiqué par le programme des Airoports De Paris (ADP).

En effet, les vols de la compagnie Aérienne Nationale Air Algérie, qui devaient se clôturer dans 3 jours, vont se poursuivre durant le mois de février. Les vols de rapatriements devaient, selon le ministre de l’Intérieur, ramener au pays plus de 25 000 ressortissants algériens bloqués à l’étranger.

Ces vols touchaient initialement 5 pays du monde, mais au bout de quelques jours seulement ils ont été considérablement réduits. En effet, les vols spéciaux d’Air Algérie ne concernent plus que la capitale française Paris, et plus exactement les deux aéroports, Paris Charles De Gaulle et Paris Orly.

Air Algérie maintient ses vols depuis Paris

Selon le programme des vols publié par l’ADP, les vols de la compagnie nationale Air Algérie vont effectivement se poursuivre au mois de février depuis les aéroports de Paris.

En ce qui concerne le nombre des vols, il demeure également inchangé. Les trois vols qui sont opérés depuis plusieurs jours vont se poursuivre au mois de février.

Selon l’ADP, trois vols d’Air Algérie vont s’opérer depuis la capitale française vers l’Algérie. Deux vols depuis l’aéroport Charles De Gaulle et un seul depuis l’aéroport Paris Orly.

Le premier vol va s’opérer à 14 h, depuis l’aéroport Paris Orly. Ce vol, comme celui qui va s’opérer à 15 h 20 du même aéroport, sont réservés en priorité aux ressortissants Algériens qui se retrouvent bloqués dans le territoire français.

Un autre vol d’Air Algérie va également se poursuivre durant le mois de février. Il va s’opérer depuis l’aéroport de Paris Charles De Gaulle à 14 h 20, et il est réservé en priorité aux ressortissants Algériens qui sont bloqués dans d’autres pays, et qui voudraient se faire rapatrier via la France.