Rapatriement: Les étudiants bloqués à l’étranger invités à s’inscrire

Face à la forte réduction qu’ont connu les 139 spéciaux prévus par Air Algérie, le désarroi des Algériens encore bloqués à l’étranger reste inchangé, surtout après l’annonce du ministère de l’Enseignement supérieur qui invite les étudiants algériens à l’étranger à s’inscrire via la plateforme numérique dédiée au rapatriement malgré la suspension des vols.

En effet, c’est via un communiqué que le ministère de l’Enseignement supérieur avait invité dans la journée d’hier mercredi 13 janvier, les étudiants algériens bloqués à l’étranger, et dont les bourses d’études ont déjà expiré, à s’inscrire sur la plateforme de rapatriement, et cela avant le 16 janvier 2021.

Le communiqué précise que « C’est dans le cadre de rapatriement des étudiants et enseignants boursiers bloqués à l’étranger, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, invite l’ensemble de ces boursiers bloqués à l’étranger ou dont la bourse prendra fin prochainement, à s’inscrire sur la plateforme dédiée à cet effet, et cela avant le samedi 16 janvier 2021. »

Cette invitation vient dans le but de recenser les boursiers Algériens bloqués à l’étranger. Quant à la date de leur rapatriement aucune date n’a été communiquée par le ministère. Et c’est toujours dans l’attente d’une reprise des vols de rapatriement que les ressortissants algériens bloqués à l’étranger devront se contenter de seulement deux dissertes vers le pays, ces derrières se feront quotidiennement depuis l’aéroport de Paris Orly, ce qui avait suscité une vague d’indignation au sein de la communauté algérienne en France et dans le monde.