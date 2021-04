Rapatriement dépouilles USA : le cri poignant d’une mère Algérienne

Arab Redouane, un jeune ressortissant Algérien, est mort le 9 avril 2021 aux États-Unis d’Amériques. Il avait 34 ans. Le jeune Redouane est passé de vie à trépas au niveau du Riverside Methodist Hospital, à Columbus Ohio. Peu avant sa mort, sa mère est allée aux USA afin de le soutenir pendant sa maladie. Redouade avait un cancer du cerveau.

C’est après avoir été l’heureux gagnant de la loterie Américaine, que le jeune Redouane Arab a obtenu son visa DV1 USA. Quelques semaines seulement après son arrivée aux États-Unis, le ressortissant Algérien est tombé malade. Le diagnostic est tombé. Il souffre d’un cancer du médulloblastome, un type de cancer du cerveau.

Sans travail ni famille aux USA, la maman doit renter en Algérie

Pendant plus d’un an, Redouane a subi une craniectomie suivie d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie. Sa maman, qui était restée en Algérie, est venue le rejoindre aux USA, ou elle se trouve il y a environ un an. Après le décès de Redoune, sa maman s’est retrouvée toute seule, et empêchée de rentrer en Algérie.

Dans une vidéo publiée et partagée sur les réseaux sociaux, deux amis du ressortissant Algérien décédé, expliquent la situation. « On a tout fait pour rapatrier la dépouille, explique l’un des amis du défunt, on a collecté l’argent nécessaire, dieu merci tout est prêt. On est confrontés à un seul obstacle, c’est sa mère ».

« Sa mère est en USA depuis plus d’un an, elle est venue d’Algérie juste pour soutenir son fils…. Maintenant son fils est décédé, sa dépouille va être rapatriée en Algérie, mais elle (la mère) se trouve bloquée ici en USA ». L’objectif premier de cet appel, c’est de faire entendre la voix de cette maman sinistrée, et de le faire parvenir jusqu’aux oreilles des services consulaires et des autorités Algériennes.

Un appel aux dons a été lancé par les amis du jeune Redouane afin de couvrir les frais de son rapatriement en Algérie. Les Algériens ont massivement participé, et une somme qui avoisine les 45 000 dollars américains a été atteinte en un laps de temps très court. Il ne reste plus que l’autorisation spéciale de voyage, qui va permettre à la maman de rentrer en Algérie afin d’assister aux obsèques de son fils. « Cette femme n’a ni travail, ni famille, ni rien aux USA, elle est venue en touriste pour soutenir son fils, maintenant elle veut rentrer en Algérie pour assister aux obsèques, mais aussi afin de revoir sa famille et d’y rester », explique encore l’intervenant.

Le cas Yebda, l’exception qui confirme la règle ?

Beaucoup de ressortissants Algériens se retrouvent dans la même situation que cette mère. La semaine dernière, l’ancienne star de l’équipe nationale Algérienne de Football, Hassan Yebda, a perdu son père. Le footballeur international, a voulu enterrer son géniteur dans son village natal en Kabylie, et assister aux obsèques, comme l’aurait voulu son père.

Mais ce décès est survenu au moment où la suspension de la délivrance des autorisations spéciales de voyage a été déjà annoncée par l’ambassade d’Algérie en France, le 5 avril dernier. Yebda, intervenant sur un plateau télé, a déclaré qu’il y a « beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi et qui sont mécontents ».

Deux jours après son appel à l’aide, Salima Souakri, Ministre délégué chargé du sport d’élite en Algérie, et ancienne conseillère du ministre de la Jeunesse et des sports, vient à la rescousse de l’ancienne star de l’EN. L’ancienne Judokate aurait « intervenue auprès des autorités concernées » afin de permettre à Hassan Yebda, et à huit membres de sa famille, de rentrer au pays afin d’enterrer le père du joueur.