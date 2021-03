Rapatriement : De nouveaux vols vers la France pour le mois Avril

La compagnie aérienne française ASL Airlines annonce le prolongement de ses vols spéciaux de rapatriement à partir de l’Algérie, en direction de la France.

De ce fait, la compagnie a annoncé jeudi dernier, via son site web, une multitude de vols programmés jusqu’à la fin du mois d’avril prochain, dans le cadre du rapatriement, à destinations des villes de Paris et de Lyon, le départ étant fixé à partir de trois principales villes algériennes que sont Alger, Annaba et Bejaïa.

La société française rappelle par ailleurs, que les passagers concernés par cette programmation de vols sont « les ressortissants et résidents français ou porteurs d’un visa D pour études ».

Pour les détenteurs d’un Visa C ayant comme motif « regroupement familial ou installation en France », la même source précise que « les autorités algériennes demandent impérativement la présentation d’une attestation émise par le Ministère des Affaires Etrangères en Algérie pour pouvoir quitter le territoire algérien. Sans cette attestation, l’embarquement sera refusé par la Police de l’Air et des Frontières algérienne. ».

Néanmoins, un test PCR au résultat négatif réalisé 72 heures avant le vol est obligatoire pour la totalité des passagers de plus de 11 ans « souhaitant entrer sur le territoire français par transport public aérien, quelle que soit leur nationalité ou leur statut », souligne la compagnie aérienne.

Les billets de vol, dont le dernier délai est le 30 Avril 2021, ont été mis en vente sur le site officiel d’ASL Airlines, avec pas moins de 15 vols incluant les villes algériennes et françaises.

La liste des vols prévus par ASL Airlines pour le mois d’Avril est présente ci-dessous :

L’institut Pasteur annonce six nouveaux cas de variant de coronavirus

Dans un communiqué de l’IPA ( Institut Pasteur d’Algérie ) rendu public ce jeudi 04 mars, l’Institut Pasteur annonce la détection de six nouveaux cas de variants du covid-19.

D’après la même source, ces nouveaux cas ont été détectés suite aux enquêtes épidémiologiques autour de l’un des deux premiers cas, survenu le 19 février dernier. Le bilan total passe désormais à 8 cas de variant britannique de covid-19.